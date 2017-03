Video: Hossa odohral 1300. zápas v NHL. Jubileum oslávil na ľade, na ktorom začínal

OTTAWA 17. marca (WebNoviny.sk) - Marián Hossa sa stal po Stanovi Mikitovi a Zdenovi Chárovi tretím slovenským rodákom, ktorý v hokejovej NHL odohral vyše 1300 zápasov.V poradí na 1300. duel v zámorskej profilige nastúpil 38-ročný krídelník, ktorý sa narodil v Starej Ľubovni, na ľade klubu, v ktorom začínal seniorskú kariéru. V Ottawe jeho Chicago vyhralo 2:1. V tejto sezóne už Hossa prekonal hranicu 500 gólov i 600 asistencií, celkovo má na svojom 1128 bodov (521+607)..Dokedy bude hrať, ešte netuší. Odchovanec trenčianskej hokejovej školy však môže byť produktívny aj ako 45-ročný. V tomto veku hrá dnes Jaromír Jágr.„Veľa ľudí hovorí, že by som mohol ešte hrať tak dlho ako Jágr. Každý má však iný život mimo hokeja. Je pôsobivé, čo Jaromír dosiahol. Má 45 rokov a stále mu to ide. Ja sa už rozhodujem z roka na rok, verím, že dodržím minimálne zmluvu, ktorú mám do roku 2021,“ povedal v rozhovore pre Ottawa Citizen Hossa.







Slováci s najvyšším počtom zápasov v NHL:

1. Stan Mikita 1394, 2. Zdeno Chára 1339, 3. Marián Hossa 1300, 4. Peter Bondra 1081, 5. Miroslav Šatan 1050, 6. Michal Handzuš 1009.

Pred devätnástimi rokmi mohla jeho kariéra nabrať iný smer. Po zranení kolena v juniorskom Memorial Cupe sa obával o budúcnosť. Dodnes je vďačný Randymu Leemu, teraz už asistentovi generálneho manažéra Senators, ale vtedy kondičnému trénerovi a fyzioterapeutovi, že mu pomohol pri rehabilitácii. „Nikdy som nemal vízie o 1300 zápasoch v NHL. Len som sa snažil hrať vždy lepšie a lepšie,“ tvrdí Hossa.