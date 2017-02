Video: Hossa a Tatar skórovali, Pánik s asistenciou

Marián Hossa strelil svoj 520. gól v NHL, asistenciou k triumfu Chicaga na ľade Buffala pomohol aj Richard Pánik. Po skalpe v tejto sezóne....

NEW YORK 20. februára (WebNoviny.sk) - Marián Hossa strelil svoj 520. gól v NHL, asistenciou k triumfu Chicaga na ľade Buffala pomohol aj Richard Pánik. Po skalpe v tejto sezóne dosiaľ najlepšieho klubu si Detroit poradil aj s obhajcom Stanleyho pohára a Tomáš Tatar strelil víťazný gól. V zostave Bostonu bol okrem Zdena Cháru aj Peter Cehlárik a medvede si pripísali na konto ďalší triumf. Brankár Peter Budaj inkasoval iba raz, ale králi však aj tak prehrali. Slovenský hokejista Marián Hossa strelil v nedeľu v Buffale svoj dvadsiaty prvý gól v tejto sezóne a celkovo päťsto dvadsiaty v NHL.



V zostave Chicaga, ktoré zvíťazilo 5:1, nastúpil na pravom krídle tretej formácie. "Je to rozhodne trochu iné než byť súčasťou prvých dvoch útokov, ale som v takej fáze kariéry, v takom veku, že mi to neprekáža. Som ochotný hrať aj tam, len aby som pomohol tímu víťaziť. Je to o vyváženosti," citoval 38-ročného krídelníka web Chicago Sun-Times. "Keď máte tri útoky a Hossa nie je v prvých dvoch, vypovedá to o šírke kádra," poznamenal tréner Joel Quenneville. .







"Čas strávený na ľade je skoro rovnaký. S Joelom sme o tom hovorili - ak by som nedostal toľko minút, na koľko som zvyknutý, nemyslím si, že v takom prípade by som mohol byť pre tím rovnako platný. Je to síce o čosi menej času než som mal ako člen prvých dvoch formácií, ale nemám s tým problém, ak nám to pomôže. V mojom veku je to o víťazstvách a tituloch," tvrdí Hossa, ktorý je spoločne s Arťomom Anisimovom najlepším strelcom mužstva v tomto ročníku. Richard Pánik sa na víťazstve v Buffale podieľal jednou asistenciou.



Tatarov víťazný gól



Po skalpe v tejto sezóne dosiaľ najlepšieho klubu NHL Washingtonu si posledný tím Východnej konferencie Detroit poradil aj s obhajcom Stanleyho pohára Pittsburghom, a to v nedeľu na jeho ľade 5:2. Na víťazstve nad favoritom mal opäť podiel aj slovenský útočník Tomáš Tatar, z ktorého zásahu na priebežných 3:1 v úvode tretej tretiny sa napokon vykľul víťazný gól.







Red Wings vďaka druhému plnému zisku po sebe opäť trochu resuscitovali svoje šance na play-off, keďže im hrozí, že po dvadsiatich piatich rokoch v ňom budú prvý raz chýbať. "Uvedomujeme si, čo je v stávke. Snažíme sa bojovať mimoriadne tvrdo každý jeden večer. Nie sme spokojní s pozíciou, na akej sa teraz nachádzame," poznamenal na webe nhl.com útočník Steve Ott.



Budaj v derby inkasoval iba raz



Odkedy je Bruce Cassidy trénerom Bostonu, Bruins iba víťazia. Ich triumf 2:1 po predĺžení na ľade San Jose po šesťdňovej prestávke bol už štvrtý pod vedením nástupcu Claudea Juliena a rozhodol o ňom svojím 25. gólom v sezóne Brad Marchand. Slováci Zdeno Chára ani Peter Cehlárik nebodovali.



Peter Budaj napriek spoľahlivému výkonu neodvrátil výsledkovú minikrízu hokejistov Los Angeles. V kalifornskom derby na ľade Anaheimu síce inkasoval iba raz a predviedol 28 úspešných zákrokov, jeho spoluhráči vrátane Mariána Gáboríka však ani raz neskórovali a prehrali futbalovo 0:1. Kings natiahli šnúru bez víťazstva na tri stretnutia a v nabitej tabuľke Západnej konferencie klesli na 10. priečku.



New York Rangers - Washington Capitals 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)



8. McDonagh (Nash, D. Stepan), 49. Zuccarello (Kreider, Zibanejad) - 38. Ovečkin (Eller, Kuznecov)







Pittsburgh - Detroit 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)



15. Kühnhackl (Letang), 43. Crosby (Guentzel) - 9. N. Jensen (Abdelkader, Athanasiou), 17. Ott (Sheahan), 41. TATAR (Zetterberg, Mantha), 43. Vanek, 60. Glendening (Ott, Zetterberg)



Tomáš Tatar (Detroit) 15:45 min, 1+0, 1 strela, 2 tr. min







Ottawa - Winnipeg 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)



26. Mark Stone (E. Karlsson, Phaneuf), 46. Z. Smith (Brassard, E. Karlsson) - 2. Byfuglien (Scheifele, Laine), 13. M. Perreault (Scheifele, Laine), 43. Morrissey







Buffalo - Chicago 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)



20. E. Kane (Eichel, Ristolainen) - 14. Hartman (Kero, Keith), 30. MARIÁN HOSSA (Krüger, Kempný), 36. Toews (PÁNIK, Schmaltz), 44. Anisimov (P. Kane, Panarin), 47. P. Kane (Panarin)



Marián Hossa 14:25 min, 1+0, 3 strely, Richard Pánik (obaja Chicago) 15:36 min, 0+1, 5 striel, 4 tr. min







Columbus - Nashville 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)



31. Saad (S. Jones, Werenski), 38. Bjorkstrand (Wennberg, Werenski), 44. Werenski (Wennberg, S. Jones) - 3. R. Ellis (Josi, Neal), 30. Fiala (Fisher), 36. Järnkrok (Neal, Subban), 50. Ekholm (F. Forsberg, Subban)







New York Islanders - New Jersey 6:4 (1:1, 3:2, 2:1)



15. Strome (Beauvillier, Seidenberg), 25. Cizikas (S. Gionta), 30. Strome, 32. Ladd (J. Boychuk), 41. Tavares (Strome, Lee), 41. Chimera - 10. Wood (Hall, Palmieri), 34. Palmieri (Zajac, Hall), 38. Blandisi (Santini, Noesen), 49. Hall (Severson, Kinkaid)







Carolina - Toronto 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)



22. C. Brown (J. van Riemsdyk, Bozak), 30. Matthews (Gardiner), 47. Gardiner (Kadri, Komarov), 49. C. Brown (J. van Riemsdyk, Gardiner)







Colorado - Tampa Bay 2:3 po predĺžení (0:1, 0:1, 2:0 - 0:1)



43. Rantanen (Comeau, Duchene), 60. Duchene (Barrie, MacKinnon) - 19. Point (Killorn, Hedman), 31. Namestníkov (Filppula, B. Boyle), 63. Drouin







San Jose - Boston 1:2 po predĺžení (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)



38. Marleau (Burns, Schlemko) - 12. Spooner (Hayes, McQuaid), 63. Marchand (Krug, P. Bergeron)



Zdeno Chára 23:27 min, 2 strely, 2 "hity", 2 tr. min, Peter Cehlárik (obaja Boston) 13:31 min, 1 strela







Anaheim - Los Angeles 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)



22. Manson (Getzlaf, Ritchie)



Marián Gáborík 13:56 min, 2 strely, 2 "hity", Peter Budaj (obaja) LA odchytal 58:26 min a kryl 28 striel (úspešnosť 96,6 %)







Vancouver - Philadelphia 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)



24. Markus Granlund (D. Sedin, H. Sedin), 33. Hansen (Horvat, Hutton) - 6. Simmonds (Gostisbehere, Provorov), 22. Voráček (Couturier, Gostisbehere), 23. B. Schenn (Gostisbehere)