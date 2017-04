Video: Hossa a Pánik pálili slepými, Marinčin odohral prvý zápas play-off NHL v kariére

CHICAGO / WASHINGTON 14. apríla (WebNoviny.sk) - Kluby slovenských hokejistov vo štvrtok nevstúpili do play-off NHL úspešne. Len jeden gól stačil Nashvillu na víťazstvo v Chicagu (1:0), útočníci domácich Marián Hossa a Richard Pánik celkovo sedemkrát vystrelili na bránku hostí, ale červené svetlo rovnako ako nikto z ich spoluhráčov nerozsvietili.O všetkom rozhodla príkladná švédska spolupráca v tíme hostí, keď už v 8. min Viktor Arvidsson usmernil prihrávku Filipa Forsberga za chrbát Coreyho Crawforda. "Bol to skvelý pas od Forsberga, iba som nastavil hokejku," uviedol Arvidsson na webe NHL..







Shutout Pekku Rinneho

Washington otočil zápas

Hráči Chicaga celkovo 29-krát vystrelili na Pekku Rinneho a napokon mu dovolili potešiť sa z druhého shutoutu v play-off v kariére. Približne minútu pred koncom tretej tretiny počas hry bez brankára mohol vyrovnať aj Marián Hossa, Natlačil sa s pukom až do bránkoviska, ale na fínskeho gólmana v bránke Nashvillu nevyzrel.Najlepší tím Západnej konferencie Chicago si môže napraviť chuť už v sobotu, keď opäť doma hostí Nashville v zápase číslo 2."Nedovolili sme im rozohrať ich systém. Oni sú rýchly a radi hrajú s vysokou kontrolou puku. My sme im to narúšali a táto taktika nám vychádzala. Je skvelé, že vedieme 1:0 po prvom zápase u súpera. Séria to však môže byť veľmi dlhá," skonštatoval fínsky brankár Predators Pekka Rinne pre zámorské médiá.Víťaz základnej časti Washington potreboval predĺženie na prelomenie odporu Toronta (3:2 pp). V drese hostí nastúpil obranca Martin Marinčin vôbec vo svojom prvom zápase play-off v kariére, v zostave nahradil zranenú oporu zadných radov Nikitu Zajceva.Jeden z favoritov na zisk Stanley Cupu Washington zažil v úvode zápasu solídny šok, keď po necelých 10 minútach prehrával 0:2. Skóre otvoril už po minúte a pol Mitchell Marrner a druhý gól hostí z Toronta pridal Jake Gardiner. Potom vzal osud zápasu do vlastných rúk Justin Williams. Skúsený 35-ročný útočník Capitals dvoma gólmi vyrovnal na 2:2.







Calgary opäť neuspelo u "káčerov"

Štvrťfinále play-off NHL





hrá sa na štyri víťazstvá





O všetkom rozhodol netradičný strelec Tom Wilson, ktorý skóroval v predĺžení. Bol to jeho prvý gól v 29. zápase play-off v kariére.V zápase sa hralo ukážkovo do tela, dovedna padlo 99 "hitov", z toho 52-krát na strane Washingtonu a 47-krát to predviedli hokejisti Toronta. "Lomcujú mnou emócie, veľa emócií. Sú to krásne pocity, keď vidíte, ako dostanete puk do bránky. Verím, že si víťazné oslavy udržíme čo najdlhšie a bude sa nám v play-off dariť," uviedol Tom Wilson na webe NHL.V Západnej konferencii využil výhodu domáceho prostredia Anaheim, ktorý zdolal Calgary 3:2. Ducks to v domácej Honda Center na Flames dlhodobo vedia, vyhrali nad nimi 26. zápas na domácom ľade (22x v regular season + 6x v play-off) a túto sériu ťahajú od 25. apríla 2006.Hostia viedli v polovici stretnutia po zásahu Sama Bennetta 2:1, ale ešte do konca druhej tretiny otočili na konečných 3:2 pre domácich Švédi Rickard Rakell a Jakob Silfverberg.Skóre stretnutia otvoril domáci Ryan Getzlaf, ktorý v 105. zápase v play-off v kariére zaznamenal 101. bod a 30. gól. Cez hranicu 100 bodov vo vyraďovacej časti sa dostal ako prvý hráč "káčerov" v histórii. Informuje o tom web NHL.13. Williams (Oshie, Shattenkirk), 36. Williams (Niskanen, Kuznecov), 66. T. Wilson - 2. Marner (J. van Riemsdyk, Bozak), 10. GardinerMartin Marinčin (Toronto) odohral 13:43 min, 3 strely, 3 zblokované strely, -1 bod







8. Arvidsson (F. Forsberg, Johansen)Marián Hossa odohral 16:37 min, 4 strely, 1 "hit", 1 zblokovaná strela, Richard Pánik (obaja Chicago) odohral 13:29 min, 3 strely, 7 "hitov", -1 bod







1. Getzlaf (Silfverberg, Theodore), 34. Rakell (Getzlaf, Bieksa), 38. Silfverberg (Eaves, Theodore) - 9. Monahan (Versteeg, Brodie), 30. S. Bennett (K. Versteeg, Hamilton)







