Video: Hossa a Pánik bodovali, Kane a Forsberg s hetrikmi

Hviezdami štvrtkových zápasov NHL boli Filip Forsberg a Patrick Kane, ktorí sa blysli hetrikmi. Richard Pánik bodoval v piatom zápase za sebou,....

NEW YORK 24. februára (WebNoviny.sk) - Hviezdami štvrtkových zápasov NHL boli Filip Forsberg a Patrick Kane, ktorí sa blysli hetrikmi. Richard Pánik bodoval v piatom zápase za sebou, na gól prihral aj Marián Hossa. Králi v zostave aj s Mariánom Gáboríkom a Petrom Budajom v bránke podľahli medveďom. Patrick Kane sa hetrikom postaral o víťazstvo hokejistov Chicaga nad Arizonou 6:3 vo štvrtkovom zápase NHL. Dvadsaťosemročný americký krídelník skóroval v každej tretine a dosiahol svoj tretí trojgólový zápis v kariére v rámci základnej časti. Blackhawks natiahli víťaznú sériu na tri stretnutia aj s prispením slovenskej dvojice Marián Hossa, Richard Pánik, obom krídelníkom pribudla do štatistík jedna asistencia. Pánik bodoval už v piatom dueli po sebe (4+4).



Aj Švéd Filip Forsberg tak isto ako Kane dosiahol hetrik, a to dokonca v druhom zápase po sebe. Troma gólmi za nepriaznivého stavu 1:2 sa postaral o víťazstvo Nashvillu nad Coloradom 4:2. Predtým v utorok sa rovnako zapísal do štatistík pri prehre 5:6 po predĺžení s Calgary. Dosiaľ posledným hráčom v NHL s hetrikom v dvoch po sebe idúcich stretnutiach bol útočník Washingtonu Alexandre Burrows v januári 2010. .







"Ťažko to vysvetliť. Niekedy sa cítite skvele, napriek tomu neskórujete, inokedy nanič, a predsa vám to to tam padne. Dnes som si to poriadne užil. Naša formácia odviedla dobrú robotu, snažili sme sa hrať rýchlo, priamočiaro a hľadať jeden druhého. Samozrejme, nemôžem očakávať, že každý večer dám hetrik. Snažím sa najmä tvrdo pracovať v prospech mužstva. Každý chce niečím prispieť k víťazstvám," komentoval 22-ročný krídelník po štvrtom hetriku v kariére.







Brankár Peter Budaj inkasoval dvakrát z 23 pokusov hráčov hosťujúceho Bostonu, Bruins v závere duelu ešte dva razy skórovali do prázdnej bránky a zdolali Los Angeles 4:1. Slovenskí korčuliari na oboch stranách nebodovali, krídelník Kings Marián Gáborík vyšiel naprázdno už v deviatom zápase za sebou. Kapitán hostí Zdeno Chára prispel k triumfu piatimi zblokovanými strelami.



Sumáre štvrtkových zápasov NHL:



Montreal - New York Islanders 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)



6. Beauvillier (Nelson, Leddy), 26. Lee (Bailey, Tavares), 60. Tavares (Bailey, Nelson)







Tampa Bay - Calgary 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)



7. Namestnikov (Coburn, Point), 59. Kučerov (Hedman, Filppula) - 26. M. Backlund (Giordano, Hamilton), 27. Monahan (J. Gaudreau, Hamilton), 58. Hamilton (M. Backlund, Frolík)







Toronto - New York Rangers 1:2 po sam. nájazdoch (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0, 0:1)



11. C. Brown (Bozak, Gardiner) - 51. J.T. Miller (Hayes, Pirri), Zibanejad







Nashville - Colorado 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)



12. Arvidsson (Cr. Smith, Josi), 27. F. Forsberg (Josi, Johansen), 31. F. Forsberg (Johansen), 60. F. Forsberg - 18. Iginla (J. Mitchell), 23. Wiercioch (Iginla, Martinsen)







Chicago - Arizona 6:3 (3:3, 2:0, 1:0)



1. Schmaltz (Toews, PÁNIK), 11. Hartman (MARIÁN HOSSA), 17. P. Kane (Hartman, Kero), 23. Rozsíval (Schmaltz, Toews), 33. P. Kane (Seabrook), 50. P. Kane (Panarin, Anisimov) - 8. Chychrun (Burmistrov, M. Domi), 18. R. White (Burmistrov, Goligoski), 19. Vrbata (Hanzal, Rieder)



Marián Hossa 17:40 min, 0+1, 4 strely, Richard Pánik (obaja Chicago) 17:29 min, 0+1, +1 bod, 1 strela, 4 tr. min, 3 "hity"







Los Angeles - Boston 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)



19. Gravel (A. Kempe, Martinez) - 4. Marchand, 25. Pastrňák (Spooner, Bergeron), 59. Moore (Marchand, McQuaid), 60. Krejčí (Krug)



Marián Gáborík 11:23 min, 1 "hit", Peter Budaj (obaja LA) odchytal 59:41 min a kryl 21 striel (úspešnosť 91,3 %) - Zdeno Chára 23:51 min, 2 strely, +1 bod, 2 tr. min, 5 zblokovaných striel, Peter Cehlárik (obaja Boston) 14:32 min, 2 "hity"