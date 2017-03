Video: Hološko bol hrdinom FC Sydney, strelil víťazný gól

SYDNEY 10. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský ofenzívny univerzál v službách FC Sydney Filip Hološko bol gólovým hrdinom piatkového domáceho zápasu proti tímu Central Coast Mariners (1:0) v rámci 23. kola najvyššej austrálskej futbalovej súťaže A-League.Tridsaťtriročný Piešťanec rozhodol o triumfe ligového lídra v 8. min: zužitkoval presný center Michaela Zulla a krížnou strelou z voleja z piatich metrov nedal šancu súperovmu gólmanovi Ivanovi Necevskému. Hološko hral do 69. min, na trávniku ho nahradil Bernie Ibini-Isei. Tento nigérijský rodák s austrálskym pasom o šesť minút neskôr nepremenil pokutový kop, domáci za to napokon nepykali..

A-League - 23. kolo - piatok:

Sydney dosiaľ vybojovalo 56 bodov (bilancia 17-5-1) druhý v poradí, Melbourne Victory, má 42 bodov (13-3-6) a zápas k dobru. Sydney, ktoré odohrá do konca úvodnej časti ešte štyri duely, už má istotu priameho postupu do semifinále play-off, ktoré je na programe 29. apríla.Odkedy je najvyššia austrálska dlhodobá súťaž desaťčlenná, maximálnym úlovkom je 57 bodov, FC Sydney má 56 a môže získať ešte 12 bodov, takže je mimoriadne pravdepodobné, že túto métu prekoná. Ide o priepastný rozdiel oproti vlaňajšku, keď Sydney obsadilo v základnej časti 7. miesto a nepreniklo do play-off.Dlhoročná súčasť slovenskej reprezentácie Hološko prispel v tejto sezóne siedmimi ligovými gólmi, jeden pridal v národnom pohári. Bývalý hráč tureckého Rizesporu, Besiktasu Istanbul, Manisasporu či Slovana Liberec vlani v A-League nastrieľal desať gólov a bol najlepším kanonierom klubu. Po sezóne mu vyprší kontrakt so súčasným zamestnávateľom.- Filip Hološko (Sydney) hral do 69. min a v 8. min strelil jediný gól stretnutia.