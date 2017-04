Video: Hoffenheim šokoval Bayern, v I. bundeslige vyhrávali domáce tímy

SINSHEIM 5. apríla (WebNoviny.sk) - Keď Julian Nagelsmann zasadol vlani vo februári na lavičku nemeckého futbalového klubu TSG 1899 Hoffenheim, jeho tím figuroval na predposlednej 17. priečke bundesligovej tabuľky. Prešlo necelých 14 mesiacov a najmladší tréner medzi nemeckou elitou vedie mužstvo z dedinky s tromi tisíckami obyvateľov do Ligy majstrov.



Skóroval iba Kramarič .



Silu Hoffenheimu v utorok na vlastnej koži okúsili hráči majstrovského Bayernu Mníchov, ktorí na štadióne v Sinsheime prehrali 0:1. Jediný gól zápasu zaznamenal v 21. min krásnou strelou spoza šestnástky chorvátsky útočník Andrej Kramarič.



Dvadsaťpäťročný rodák zo Záhrebu dosiahol v 11 tohtoročných ligových dueloch už 8 presných zásahov.



"Všetci sme na ihrisku vydali zo seba viac ako 100 %, a to bol kľúč k víťazstvu. Bojovali sme od prvej do poslednej sekundy. Druhá polovica bola pre nás veľmi ťažká. Bavori ukázali, prečo sú jedným z najlepších mužstiev sveta. Sme totálne vyšťavení, ale veľmi spokojní," vyhlásil Kramarič pre oficiálny klubový web.



Hoffenheim má 51 bodov



Triumf nad Bayernu udržal Hoffenheim na 3. mieste bundesligovej tabuľky (51 bodov). Mníchovčania sú neohrozene prví so 65 bodmi. Mimochodom, v prvom tohtosezónnom meraní síl v mníchovskej Allianz Arene sa zrodila remíza 1:1. Štatistické twitterové konto OptaFranz pripomenulo, že Hoffenheim dosiahol proti Bayernu svoje jubilejné 100. víťazstvo v I. bundeslige.



"Odohrali sme skvelý prvý polčas, po ktorom náš plán ešte ideálnejšie narástol. Utvorili sme si dobré šance, ale brankár Bayernu Ulreich skvele zasiahol. Musíme sa však do budúcnosti poučiť, po zmene strán treba hrať trochu vyššie. Druhý polčas mal očakávaný priebeh. Bayern bol silnejší a ukázal, že má svetových hráčov. V našej bránke však stál výborný Oliver Baumann," skonštatoval 29-ročný kormidelník domácich Nagelsmann



Bayern prehral prvýkrát od 23. novembra minulého roka, keď v Lige majstrov podľahol ruskému Rostovu (2:3). "Gratulujem Hoffenheimu k tomuto víťazstvu. Boli sme trochu prekvapení súperovou hrou, v defenzíve sme nehrali dobre. Naopak, Hoffenheim hral s veľkým nasadením. Prvý polčas nebol z našej strany dobrý. Po prestávke sme hrali oveľa lepšie, boli sme agresívnejší a mali aj príležitosti na vyrovnanie. Niektoré dni to jednoducho nefunguje. Taký je futbal," zhodnotil priebeh stretnutia lodivod mníchovského mužstva, slávny Talian Carlo Ancelotti.



I. bundesliga - 27. kolo:







24. Gebre Sellasie, 76. Kruse (z 11 m), 80. Eggestein











13. G. Castro, 81. Kagawa, 90.+ Aubameyang











21. A. Kramarič











53. Jojič







Tabuľka I. bundesligy:



1. Bayern Mníchov 27 20 5 2 67:14 65



2. Lipsko 26 16 4 6 47:28 52



3. Hoffenheim 27 13 12 2 50:26 51



4. Dortmund 27 14 8 5 58:28 50



5. Kolín nad Rýnom 27 10 10 7 39:31 40



6. Hertha Berlín 26 12 4 10 35:33 40



7. Frankfurt 27 10 7 10 26:28 37



8. Werder Brémy 27 10 5 12 42:46 35



9. Freiburg 26 10 5 11 34:47 35



10. Schalke 27 9 7 11 33:31 34



11. Mönchengladbach 26 9 6 11 30:34 33



12. Leverkusen 26 9 5 12 40:43 32



13. Wolfsburg 26 8 6 12 26:37 30



14. Hamburg 27 8 6 13 26:50 30



15. Mainz 26 8 5 13 34:43 29



16. Augsburg 26 7 8 11 24:40 29



17. Ingolstadt 26 6 4 16 25:43 22



18. Darmstadt 26 4 3 19 17:51 15