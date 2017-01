Video: Harden sa odtrhol z reťaze, napísal históriu NBA

Americký basketbalista James Harden nastrieľal 51 bodov, doskočil 13 lôpt a pridal 13 asistencií v piatkovom zápase NBA. Jeho Houston zvíťazil....

NEW YORK 28. januára (WebNoviny.sk) - Americký basketbalista James Harden nastrieľal 51 bodov, doskočil 13 lôpt a pridal 13 asistencií v piatkovom zápase NBA. Jeho Houston zvíťazil vo Philadelphii 123:118.



Dvadsaťsedemročný rozohrávač sa stal prvým hráčom v histórii súťaže s dvoma 50-bodovými triple-double v jednej sezóne. Ešte v posledný deň kalendárneho roka 2016 sa proti New Yorku zaskvel 53 bodmi, 16 doskokmi a 17 asistenciami. .







"Videli ste legitímneho kandidáta na ocenenie MVP," skonštatoval tréner zdolaných Brett Brown. "Snažil som sa byť agresívny smerom dopredu a zapájať spoluhráčov do akcií. Súper nenechával priestor našim strelcom, takže sme museli hľadať iné spôsoby. V druhom polčase sa nám to podarilo," poznamenal Harden.



Obhajca titulu Cleveland po troch prehrách v sérii a doteraz celkovo siedmich v januári zdolal Brooklyn 124:116. "Cesta k trofeji alebo úspechu nikdy nebýva prechádzka ružovou záhradou," podotkol krídelník LeBron James, ktorý nastrieľal 31 bodov a pridal 11 asistencií.



"Môj prípad to nikdy nebol. Nič iné sa ani nedalo očakávať. Prekážky na ceste pomáhajú budovať charakter." Cavaliers napriek nevydarenému vstupu do roka 2017 stále zostávajú na čele Východnej konferencie (31-14) pred Torontom (29-18).







Sumáre:



Indiana - Sacramento 115:111 po predĺžení (27:30, 28:34, 26:23, 23:17 - 11:7)



Najviac bodov: George 33, CJ Miles 18 (6 trojok), Teague 17 - D. Collison a Cousins (16 doskokov) po 26, Lawson 16



Boston - Orlando 128:98 (39:24, 29:24, 36:17, 24:33)



Najviac bodov: I. Thomas 21, J. Brown 20, Crowder 19 (5 trojok) - D. Rudež a Vučevič po 14, A. Gordon 13



Cleveland - Brooklyn 124:116 (27:25, 28:22, 39:26, 30:43)



Najviac bodov: L. James 31 (11 asistencií), Irving 28, Korver 14 - Kilpatrick 18, Bogdanovič 17, Foye 16



New York - Charlotte 110:107 (29:23, 25:28, 28:36, 28:20)



Najviac bodov: C. Anthony (11 doskokov) a Porziňgis po 18, C. Lee 16 - K. Walker 31 (10 doskokov), Marvin Williams 17, Belinelli a Batum (11 doskokov) po 15



Toronto - Milwaukee 102:86 (36:19, 17:20, 24:31, 25:16)



Najviac bodov: Lowry 32, N. Powell 19, Patterson 10 - J. Parker 21 (13 doskokov), Antetokunmpo 19, Dellavedova 11



Atlanta - Washington 86:112 (25:37, 20:30, 23:26, 18:19)



Najviac bodov: Bazemore 15, D. Howard (13 doskokov) a T. Hardaway ml. po 12 - Porter 21 (11 doskokov), Wall 19



Chicago - Miami 88:100 (24:33, 29:20, 14:24, 21:23)



Najviac bodov: Wade 15, Zipser a T. Gibson po 14 - Dragič 26 (11 asistencií), Reed 20, Waiters 19



New Orleans - San Antonio 119:103 (23:20, 25:37, 37:27, 24:19)



Najviac bodov: Jrue Holiday 23 (11 asistencií), T. Jones 21, A. Davis (22 doskokov) a S. Hill po 16 - K. Leonard 23, Bertans 17 (5 trojok), Aldridge 14 (14 doskokov)



Philadelphia - Houston 118:123 (28:31, 33:30, 21:33, 36:29)



Najviac bodov: Embiid 32, Henderson a McConnell po 13 - Harden 51 (13 doskokov, 13 asistencií), Nene 21, Capela 17



Portland - Memphis 112:109 (28:34, 34:32, 23:28, 27:25)



Najviac bodov: Lillard 33 (5 trojok), Crabbe 23 (6 trojok), McCollum 18 - M. Gasol 32, Conley (10 asistencií) a Z. Randolph (13 doskokov) 17