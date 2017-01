Video: Harden dosiahol triple-double, aké NBA ešte nezažila

NEW YORK 1. januára (WebNoviny.sk) - James Harden dosiahol v sobotu také výnimočné triple-double, aké severomerická basketbalová NBA ešte nezažila. Dvadsaťsedemročný rozohrávač Houstonu sa stal prvým hráčom v histórii súťaže, ktorý v jednom zápase nastrieľal aspoň 50 bodov a zároveň doskočil minimálne 15 lôpt a mal aj najmenej 15 asistencií.



Líder Rockets za 42 minút proti New Yorku Knicks prekonal všetky tieto štatistiky: pod víťazstvo 129:122 sa podpísal 53 bodmi vrátane 9 trojok, 16 doskokmi a 17 asistenciami. "Je jeden z najlepších hráčov všetkých čias. Nikto také niečo dosiaľ nikdy nepredviedol. Súper hrá tvrdo a robí všetko, aby ho zastavil, ale nedokázal to. Fantastický hráč," vynášal Hardena do nebies majiteľ klubu Leslie Alexander.







Rozohrávač preslávený hustou čiernou bradou je iba piatym basketbalistom histórie s triple-double pozostávajúcim z minimálne 40 bodov - pred ním sa to podarilo kvartetu Russell Westbrook, LeBron James, Vince Carter a Tracy McGrady.



"Keď pozerám na tie štatistiky, je to neuveriteľné. Celá táto sezóna je dosiaľ neuveriteľná. Chémia v tíme, víťazstvá, to všetko pomáha. V takejto skvelej atmosfére je radosť vybehnúť na palubovku a užiť si to," skonštatoval podľa espn.com Harden, ktorému je herný systém nového trénera Mika DAntoniho ušitý na mieru a post stredného rozohrávača mu náramne sedí.



"Kouč mi dopraje na ihrisku veľa voľnosti, niekedy možno až príliš. V sobotu som stratil až osem lôpt, ale to sa stáva, keď sa pokúšate hľadať spoluhráčov aj riskantnými prihrávkami," vysvetľuje Harden.







Sumáre:



Sacramento - Memphis 98:112 (20:21, 25:29, 22:32, 31:30)



Najviac bodov: Cousins 26, M. Barnes 20 (5 trojok), D. Collison a Tolliver po 16 - Conley 22, JaMychal Green 18, Z. Randolph a V. Carter po 14



Charlotte - Cleveland 109:121 (28:35, 31:36, 23:28, 27:22)



Najviac bodov: K. Walker 37, Kaminsky 15, Batum 13 - L. James 32, Love 28 (10 doskokov), McRae 20



Chicago - Milwaukee 96:116 (27:22, 24:27, 25:31, 20:36)



Najviac bodov: J. Butler 26, McDermott 13, R. Lopez 12 (10 doskokov) - Antetokunmpo 35, J. Parker 27, Brogdon (11 doskokov, 12 asistencií) a Monroe 15 (12 doskokov)



Houston - New York 129:122 (27:32, 42:23, 30:37, 30:30)



Najviac bodov: Harden 53 (9 trojok, 16 doskokov, 17 asistencií), R. Anderson 25, E. Gordon 15 (5 trojok) - Jennings 32, Rose 21, Justin Holiday a Noah (16 doskokov) po 15



Oklahoma City - Los Angeles Clippers 114:88 (33:12, 36:28, 27:28, 18:20)



Najviac bodov: Hayward a Gobert (13 doskokov) po 18, Hood 13 - D. Booker 20, Bledsoe 19, Barbosa 12



Utah - Phoenix 91:86 (29:29, 26:22, 21:20, 15:15)



Najviac bodov: Kanter 23, Westbrook 17 (12 doskokov, 14 asistencií), Oladipo 15 - Speights a Bass po 18, A. Rivers 14