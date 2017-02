Video: Hamšíkovci doma zakopli, nepomohla ani presilovka

RÍM 25. februára (WebNoviny.sk) - Futbalisti Neapola doma prehrali s hráčmi Atalanty 0:2 v sobotňajšom stretnutí 26. kola najvyššej talianskej súťaže Serie A.



Triumf hostí zabezpečil dvojgólový Mattia Caldara. Neapolu s kapitánom Marekom Hamšíkom, ktorý hral do 59. min, nepomohlo ani vylúčenie hosťujúceho Francka Kessieho. Atalanta sa priebežnej ligovej tabuľke posunula na štvrté miesto, Neapol je tretí..



SSC Neapol - Atalanta 0:2 (0:1)



28. a 70. Caldara, 67. Kessie (Atalanta) po druhej ŽK



Marek Hamšík (Neapol) hral do 59. min.







Juventus Turín - Empoli



2. AS Rím 24 18 2 5 54:22 56



3. Neapol 26 16 6 4 60:29 54



4. Atalanta 26 16 3 7 42:26 51



5. Inter Miláno 25 15 3 7 40:24 48



6. Lazio Rím 25 14 5 6 44:29 47



7. AC Miláno 25 13 5 7 36:29 44



8. Fiorentina 25 11 7 7 42:35 40



9. FC Turín 25 9 8 8 46:40 35



10. Sampdoria 25 9 7 9 30:31 34



11. Chievo Verona 25 9 5 11 26:34 32



12. Sassuolo 25 9 3 13 35:41 30



13. Udine 25 8 5 12 28:34 29



14. Cagliari 25 8 4 13 33:51 28



15. Bologna 25 7 6 12 23:38 27



16. FC Janov 25 6 7 12 27:40 25



17. Empoli 25 5 7 13 15:35 22



18. Palermo 25 3 5 17 21:49 14



19. Crotone 25 3 4 18 20:43 13



20. Pescara 25 2 6 17 27:55 12