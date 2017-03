Video: Hamšíkov Neapol v Lige majstrov končí, Realu podľahol aj v odvete

NEAPOL 8. marca (WebNoviny.sk) - Taliansky klub SSC Neapol so slovenským stredopoliarom Marekom Hamšíkom sa v utorok rozlúčil s tohtosezónnou edíciou futbalovej Ligy majstrov. "Partenopei" podľahli na domácej pôde obhajcovi prvenstva Realu Madrid 1:3, teda .



Skvelý prvý polčas "partenopei" .



Neapolčania odohrali skvelý prvý polčas. Real musel čeliť až 11 streleckým pokusom, čo bolo najviac, odkedy je pri mužstve tréner Zinedine Zidane. V 24. min otvoril skóre Belgičan Dries Mertens, v šestnástke ho krásne našiel slovenský kapitán SSC Hamšík.



Real udrel pod Vezuvom v úvodnej štvrťhodine druhého dejstva: v 52. aj 57. min sa presadil kapitán Madridčanov Sergio Ramos a bolo v podstate rozhodnuté. V druhom prípade skúsený stopér skóroval s nechceným prispením spomenutého Mertensa. Hamšík išiel z trávnika štvrť hodiny pred koncom. V nadstavenom čase ešte spečatil víťazstvo Realu striedajúci Álvaro Morata.



"Ukázali sme, že vieme byť lepší aj od Realu Madrid, ktorý patrí k najlepším tímom sveta. Duel sme mali skvele rozohraný," uviedol 29-ročný Banskobystričan prostredníctvom svojej oficiálnej stránky. Hamšík hral do 75. min, so štyrmi strelami bol najaktívnejším hráčom na ihrisku. "Mrzí nás druhé dejstvo. Za šesť minút sme dvakrát inkasovali zo štandardnej situácie. Prehrali sme, ale hlavy môžeme mať hore. Dnešný duel nebol našou prehrou, ale potvrdením, že aj s najlepšími tímami môžeme odohrať vyrovnanú partiu," doplnil Hamšík.







Neapol bol v osemfinále iba druhýkrát, v sezóne 2011/2012 mu v tejto fáze vystavil stopku neskorší šampión FC Chelsea.



"Po dnešku máme pocit, že nie sme ďaleko od popredných európskych klubov. Proti najlepšiemu tímu sveta sme dominovali 55 minút. Keď ešte viac podrastieme a začneme hrať trochu fyzickejšie, môžeme byť konkurencieschopní aj na úrovni LM. Máme mladé mužstvo, ktoré má pred sebou svetlú budúcnosť. Real Madrid je veľmi silný protivník a aby ste ho mohli zdolať, potrebujete aj trochu šťastia. Možno keby sme netrafili žrď a zvýšili na 2:0, vyzeralo by to inak," povedal pre Mediaset Premium neapolský kouč Maurizio Sarri.



Real natiahl šnúru bez prehry



Najúspešnejší klub v histórii LM a obhajca prvenstva Real si zahrá medzi ôsmimi najlepšími v najprestížnejšej európskej pohárovej súťaži siedmy raz v rade. "Biely balet" natiahol šnúru bez prehry v LM na 12 zápasov, pričom v ostatných 22 stretnutiach utrpel iba jednu prehru - vlani vo štvrťfinále vo Wolfsburgu (0:2).



"V prvom polčase sme dosť trpeli, hlavne v jeho počiatočných fázach, keď sme nehrali to, čo sme chceli a Neapol na nás vyvinul veľký tlak. Prestávka nám pomohla, začali sme hrať oveľa lepšie, usadili sa na súperovej polovici a vyššie sme napádali. S prvou štyridsaťpäťminútovkou nemôžeme byť spokojní, ale zápas trvá 90 minút a po zmene strán sme podali kvalitný výkon a strelili tri góly. Som spokojný s tým, ako sme zvládli túto konfrontáciu. Mali sme dostatok šancí na strelenie gólu. Teším sa, že máme v tíme Sergia Ramosa, každú chvíľu vytiahne nejakú gólovú hlavičku," povedal podľa oficiálnej stránky Realu tréner Zidane.



"V úvode nás Neapol pritlačil, chýbalo nám lepšie čítanie hry. Neskôr sme túto činnosť zlepšili a podaril sa nám dobrý výsledok. Počas prestávky nám tréner povedal, že máme hrať rýchlejšie a pridal niekoľko taktických pokynov. Po prestávke sme už vykonali presne to, čo od nás chcel," skonštatoval podľa webu Európskej futbalovej únie (UEFA) pravý obranca Madridčanov Daniel Carvajal.



Kritizované trio Bale, Benzema a Ronaldo



Stopér Realu Sergio Ramos opäť potvrdil, že je pre svoje mužstvo nenahraditeľným mužom. Na neapolskom štadióne San Paolo zostal verný povesti najlepšie hlavičkujúceho obrancu súčasnosti.



"Som šťastný, že sme dosiahli náš cieľ, ktorým bol prienik do ďalšieho kola. Bol to môj 100. duel za Real v pohárovej Európe. Lepšie ako postupom a gólmi som ho osláviť nemohol. Musíme však popremýšľať o chybách, ktoré sme urobili, a obrátiť pozornosť späť na La Ligu," povedal 30-ročný Andalúzan.



Portál britskej televíznej stanice BBC po stretnutí podrobil kritike madridské útočné trio Gareth Bale, Karim Benzema a Cristiano Ronaldo, ktoré sa na talianskej pôde nedokázalo strelecky presadiť. "Samozrejme, že nás to trápi, no Real je pre nás viac ako iba góly. Nezaujímame sa len o góly, robíme veľa práce pre celý tím a snažíme sa o to, aby naše mužstvo zvíťazilo," vyhlásil Francúz Benzema.