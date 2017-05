Video: Hamšíkov Neapol porazil Cagliari, Juventus ratoval bod v Derby della Mole

RÍM 6. mája (WebNoviny.sk) - Futbalisti SSC Neapol triumfovali nad hráčmi Cagliari 3:1 v sobotňajšom stretnutí 35. kola najvyššej talianskej súťaže.



Úvodné dva góly víťazného mužstva strelil Belgičan Dries Mertens, jeden presný zásah Neapola pridal Lorenzo Insigne. V nadstavenom čase stretnutia znížil a stanovil konečný rezultát útočník Cagliari Diego Farias. Slovenský kapitán Marek Hamšík hral za Neapol do 69. min..



Turínske Derby della Mole s poradovým číslom 193 medzi Juventusom a FC nespoznalo víťaza. "Toro" sa ujalo vedenia v 52. min gólom srbského stredopoliara Adema Ljaliča, ale o päť minút uvidel červenú kartu jeho spoluhráč Afriyie Acquah. Juventus využil početnú prevahu v nadstavenom čase duelu, keď o remíze rozhodol kanonier Gonzalo Híguain. "



Stará dáma" je s prehľadom lídrom Serie A, druhý Neapol zaostáva o osem bodov.



Serie A - 35. kolo:



Neapol - Cagliari 3:1 (1:0)



2. a 49. Mertens, 67. Insigne - 90.+ Farias



Marek Hamšík (Neapol) hral do 69. min







Juventus Turín - FC Turín 1:1 (0:0)



90.+ Higuaín - 52. Ljalič, 57. Acquah (FC Turín)







Tabuľka Serie A:







2. Neapol 35 23 8 4 81:36 77



3. AS Rím 34 24 3 7 75:31 75



4. Lazio Rím 34 20 7 7 63:39 67



5. Atalanta 34 19 7 8 58:39 64



6. AC Miláno 34 17 8 9 51:38 59



7. Inter Miláno 34 17 5 12 63:43 56



8. Fiorentina 34 15 10 9 55:47 55



9. FC Turín 35 12 14 9 65:56 50



10. Sampdoria 34 12 10 12 42:42 46



11. Udine 34 12 7 15 43:48 43



12. Chievo Verona 34 12 5 17 38:53 41



13. Cagliari 35 12 5 18 48:67 41



14. Sassuolo 34 11 6 17 45:53 39



15. Bologna 34 10 8 16 35:49 38



16. FC Janov 34 7 9 18 33:59 30



17. Empoli 34 7 8 19 23:54 29



18. Crotone 34 6 7 21 29:54 25



19. Palermo 34 4 7 23 29:73 19



20. Pescara 34 2 8 24 32:75 14 - istý zostup