Video: Hamšík urobil z brankára Neta štatistu, na dostrel má Maradonu

Slovenský kapitán futbalistov Neapola Marek Hamšík v rozpätí štyroch dní dvakrát strelil gól slávnemu Juventusu Turín. Raz z toho bola remíza 1.1....

NEAPOL 6. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský kapitán futbalistov Neapola Marek Hamšík v rozpätí štyroch dní dvakrát strelil gól slávnemu Juventusu Turín. Raz z toho bola remíza 1.1 v súboji Serie A a potom zasa víťazstvo 3:2 v odvete semifinále Talianskeho pohára.



Dvojgólový Higuaín .



Hamšík v stredajšom súboji na štadióne San Paolo v 53. min vyrovnal na 1:1, keď pohotovou strelou k ľavej žrdi z hranice šestnástky odsúdil brazílskeho brankára Neta do úlohy štatistu.









Potom Gonzalo Higuaín druhým zásahom v zápase opäť poslal hostí do vedenia, ale Neapolčania napokon otočili na 3:2 gólmi Driesa Mertensa a Lorenza Insigneho. Do finále však postúpili Turínčania, keďže doma triumfovali 3:1.



"Sme sklamaní. V nedeľu aj v stredu sme ukázali výborný výkon, no radovať sme sa nemohli. V lige sme získali iba bod a dnešný triumf na postup nestačil,“ povedal Marek Hamšík na svojom webe marek-hamsik.sk.



“Skórovali sme trikrát proti tímu, ktorý veľa gólov nedostáva. Neboli sme však schopní dobehnúť gólové manko z prvého zápasu. Príde nám teraz ľúto, že v Turíne sme mohli vyrovnať na 2:2 a namiesto toho bolo o 20 sekúnd 3:1 pre domácich. Aj šťastie však patrí k takýmto zápasom," vyjadril sa tréner SSC Neapol Maurizio Sarri pre Rai Sport.







112. gól Hamšík v drese SSC Neapol



Z historického pohľadu sa Hamšík rýchlo blíži na strelecký vrchol vo svojom dlhoročnom pôsobisku. V 444. zápase v drese Neapola to bol jeho 112. gól v drese tohto klubu.



Za slávnym Argentínčanom Diegom Maradonom zaostáva už len o 3 presné zásahy. "Teší ma, že som sa k nemu opäť priblížil. Nemyslím však na to, kedy ho dostihnem. Keď to bude mať prísť, tak to príde,“ uviedol Hamšík ešte po svojom 111. góle.



Po aktuálnom triumfe 3:2 nad Juventusom ešte na svojom webe dodal: "Ďakujeme našim skvelým fanúšikom za fantastickú atmosféru. V nedeľu nás čaká v lige veľmi dôležitý zápas, nastúpime na ihrisku Lazia Rím. Našim cieľom je skončiť na druhom mieste, aby sme mali istú účasť v Lige majstrov. Budeme bojovať do konca."