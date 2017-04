Video: Hamšík strelil gól Juventusu, Kuckov AC Miláno u posledného iba remizoval

RÍM 2. apríla (WebNoviny.sk) - Futbalisti SSC Neapol na vlastnom ihrisku remizovali s hráčmi Juventusu Turín 1:1 v nedeľňajšom šlágri 30. kola najvyššej talianskej súťaže.



Skóre otvoril v úvode duelu Sami Khedira, bod pre domácich zabezpečil po zmene strán slovenský reprezentant a kapitán Neapola Marek Hamšík. Dvadsaťdeväťročný stredopoliar pobudol na ihrisku do 76. min. "Stará dáma" vedie ligovú tabuľku so 6-bodovým náskokom pred AS Rím, Neapol je tretí..





Futbalisti AC Miláno prekvapujúco nezískali všetky tri body, keď iba remizoval s poslednou Pescarou 1:1. Vývoj duelu ovplyvnila 12. min, keď stopér "rossoneri" Gabriel Paletta prihral pod tlakom brankárovi Gianluigimu Donnarummovi, ktorý loptu nespracoval a skončila v jeho sieti.



Ešte do prestávky vyrovnal stredopoliar AC Miláno Mario Pašalič. Futbalisti AC Miláno na ihrisku dominovali a vypracovali si niekoľko gólových šancí, no ani jednu z nich nepremenili. Slovenský reprezentant Juraj Kucka za AC Miláno začal duel na striedačke, na trávnik vybehol v 76. min.



Atalanta Bergamo rozdrvila domáci FC Janov 5:0. Hetrikom sa prezentoval kapitán bergamského mužstva Alejandro "Papu" Gómez. Pri demolácii FC Janov sa strelecky presadili aj Andrea Conti a Mattia Caldara. Domácich oslabil v 60. min Mauricio Pinilla, ktorý predčasne opustil hraciu plochu po druhej žltej karte.



Serie A - 30. kolo:







70. E. Moretti, 83. Belotti - 50. Jankto, 68. Perica











32., 63. a 83. Alejandro Gómez (prvý z pok. kopu), 25. Conti, 76. Caldara, 60. Pinilla (FC Janov) po 2. ŽK











51. Babacar











57. Pellissier - 51. G. Ferrari, 82. D. Falcinelli











26. Giancarlo González - 48. a 89. Ionita, 58. Borriello











12. Paletta (vlastný) - 41. Pašalič



Juraj Kucka (AC Miláno) nastúpil v 76. min











60. HAMŠÍK - 7. Khedira



Marek Hamšík (Neapol) hral do 76. min a v 60. min dal gól.







Tabuľka Serie A:



1. Juventus 30 24 2 4 60:20 74



2. AS Rím 30 22 2 6 66:26 68



3. Neapol 30 19 7 4 69:33 64



4. Lazio Rím 30 18 6 6 52:31 60



5. Atalanta 30 18 4 8 51:33 58



6. Inter Miláno 29 17 4 8 55:31 55



7. AC Miláno 30 16 6 8 43:33 54



8. Fiorentina 30 14 9 7 47:37 51



9. Sampdoria 29 11 8 10 35:34 41



10. FC Turín 30 10 11 9 56:50 41



11. Chievo Verona 30 11 5 14 35:43 38



12. Udine 30 10 7 13 38:40 37



13. Cagliari 30 10 5 15 39:59 35



14. Bologna 30 9 7 14 29:43 34



15. Sassuolo 30 9 4 17 37:48 31



16. FC Janov 30 7 8 15 30:48 29



17. Empoli 30 5 7 18 17:48 22



18. Crotone 30 4 5 21 23:50 17



19. Palermo 30 3 6 21 25:63 15



20. Pescara 30 2 7 21 30:67 13