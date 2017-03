Video: Hamšík prihral na gól, Neapol vyhral šláger v Ríme

RÍM 4. marca (WebNoviny.sk) - Futbalisti AS Rím na vlastnom ihrisku podľahli hráčom Neapola 1:2 v sobotňajšom šlágri 27. kola najvyššej talianskej súťaže Serie A.





Najväčšiu zásluhu na triumfe hostí mal dvojgólový Dries Mertens. Na jeho prvý zásah mu prihral slovenský kapitán "partenopei" Marek Hamšík, ktorý hral do 79. minúty. Čestný úspech "vlkov" dosiahol v závere zápasu Kevin Strootman..



Neapol figuruje na tretej priečke v ligovej tabuľke, na druhý AS Rím má dvojbodové manko. Zo zaváhania Rimanov sa teší líder Juventus Turín, ktorý má o sedem bodov viac ako AS a k dobru nedeľňajší duel na pôde Udine.



27. kolo Serie A - sobota:







89. Strootman - 26. a 50. Mertens



Marek Hamšík (Neapol) hral do 79. min a prihral na úvodný gól.







Zostávajúci sobotný program:



Sampdoria Janov - Pescara (18.00)



AC Miláno - Chievo Verona (20.45)



2. AS Rím 27 19 2 6 58:25 59



3. Neapol 27 17 6 4 62:30 57



4. Atalanta 26 16 3 7 42:26 51



5. Lazio Rím 26 15 5 6 45:29 50



6. Inter Miláno 26 15 3 8 41:27 48



7. AC Miláno 26 14 5 7 37:29 47



8. Fiorentina 26 11 8 7 44:37 41



9. FC Turín 26 9 9 8 48:42 36



10. Sampdoria 26 9 8 9 31:32 35



11. Chievo Verona 26 10 5 11 28:34 35



12. Cagliari 26 9 4 13 35:52 31



13. Sassuolo 26 9 3 14 35:42 30



14. Udine 26 8 5 13 28:35 29



15. Bologna 26 7 7 12 24:39 28



16. FC Janov 26 6 8 12 28:41 26



17. Empoli 26 5 7 14 15:37 22



18. Palermo 26 3 6 17 22:50 15



19. Crotone 26 3 4 19 21:45 13



20. Pescara 26 2 6 18 27:57 12