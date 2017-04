Video: Halák vychytal víťazstvo Islanders, Hossa strelil víťazný gól Chicaga

CHICAGO 1. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový útočník Marián Hossa strelil víťazný gól pri triumfe svojho Chicaga Blackhawks nad Columbusom Blue Jackets 3:1 v piatkovom stretnutí zámorskej NHL. Rodák zo Starej Ľubovne sa strelecky presadil v 18. min, keď blafákom oklamal brankára Columbusu Sergeja Bobrovského a pripísal si už 26. gól v aktuálnej sezóne.Dva góly „jastrabov“ strelil Artemij Panarin. Na každý presný zásah Chicaga prihrával Patrick Kane - asistencia pri poslednom góle Panarina do prázdnej bránky znamenala pre amerického útočníka 750. bod v NHL. Chicago je aktuálnym lídrom Centrálnej divízie i Západnej konferencie, na najlepší tím súťaže Washington Capitals má trojbodové manko..







Sumáre:

Jaroslav Halák nastúpil v bránke New Yorku Islanders a vychytal triumf svojho mužstva nad New Jersey Devils 2:1. Slovenský gólman zneškodnil 26 striel „diablov“, prekonal ho iba Adam Henrique. Góly víťazného tímu strelili Anders Lee a Anthony Beauvillier. „Ostrovania“ prišli v stretnutí o kapitána Johna Tavaresa, ktorý utrpel indispozíciu v dolnej časti tela.„Je vždy nepríjemné vidieť zraneného hokejistu. Uvidíme, či je to vážne,“ povedal Halák po stretnutí pre oficiálnu stránku NHL. Hráči New Yorku Islanders zvíťazili po troch neúspešných vystúpeniach. „Dokážeme ovplyvniť iba naše zápasy, ale sledujeme aj výsledky súperov. V posledných dvoch dueloch sme neuspeli, zatiaľčo všetci ostatní zvíťazili. Doslova všetci. Aby sme postúpili do play-off, budeme potrebovať pomoc ostatných tímov,“ uviedol Anders Lee.40. Holden, 49. Nash (J.T. Miller, Girardi), 60. Kreider (J.T. Miller, Holden) - 21. Guentzel (Crosby, Kessel), 31. Crosby (Sheary, Hainsey), 47. Rust (I. Cole), rozh. sam. nájazd premenil: Kessel







6. A. Lee (Boychuk, Tavares), 38. Beauvillier (Ho-Sang, Chimera) - 52. A. Henrique (J. Quenneville, Zacha)Jaroslav Halák (Islanders) odchytal celý zápas a zneškodnil 26 z 27 striel súpera (96,3% úspešnosť zákrokov)







1. Panarin (P. Kane, Towes), 18. MARIÁN HOSSA (P. Kane, Seabrook), 60. Panarin (P. Kane, Kero) - 18. N. Foligno (Gagner, Johnson)Marián Hossa 15:30 min, 1+0, 3 strely, +1Richard Pánik 12:43 min, 1 bodyčekTomáš Jurčo (všetci Chicago) nenastúpil







13. J. Gaudreau (Bennett), 24. Monahan (M. Tkachuk, K. Versteeg), 33. Stajan (M. Stone), 38. Chiasson (K. Versteeg, T.J. Brodie), 60. Bennett (Chiasson, T.J. Brodie) - 29. Vlasic (Haley, Sörensen), 54. M. Karlsson (Pavelski, P. Martin)







32. Compher (MacKinnon, Barrie), rozh. sam. nájazd premenil: Duchene - 13. Reaves (S. Upshall, Schmaltz)







8. Dvorak, 10. Jooris (Goligoski), 14. Burmistrov (Doan, Crouse), 34. Dvorak, 38. Burmistrov (M. Domi, DeAngelo), 51. P. Holland - 22. Bäckström (Oshie, M. Johansson), 32. Winnik (T. Wilson, Orlov), 51. J. Williams (Niskanen, M. Johansson)







33. Iginla (A. Martinez, LaDue), 38. Toffoli (Muzzin, Shore)Marián Gáborík (LA) 15:13 min







