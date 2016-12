Video: Halák vychytal triumf, Chicago bez Hossu prehralo



Columbus a Minnesota v NHL ničia súperov. Jaroslav Halák sa na triumfe Islanders podieľal 31 úspešnými zákrokmi. Marko Daňo v súboji proti Chicagu zaznamenal desiaty bod v sezóne, v drese Blackhawks sa predstavil iba Richard Pánik, pretože Marián Hossa je zranený. Proti strele Zdena Cháru vytiahol Sergej Bobrovskij zákrok zápasu. Jevgenij Malkin prekročil 800-bodovú hranicu vo farbách Penguins.NEW YORK 28. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenský brankár Jaroslav Halák odchytal proti Washingtonu celý zápas a na triumfe New Yorku Islanders 4:3 v utorňajšom stretnutí NHL sa podieľal 31 úspešnými zákrokmi.



Tridsaťjedenročný Bratislavčan dosiahol svoje prvé víťazstvo od 6. decembra a celkovo šieste v ročníku. Jeho spoluhráč Andrew Ladd v úvodných dvanástich zápasoch sezóny neskóroval, po 24 stretnutiach mal na konte iba 2 góly, ale teraz proti Capitals sa presadil hneď dvakrát.



"Keď to tam začne padať, sebaistota ide nahor," poznamenal na webe nhl.com 31-ročný krídelník, ktorý v júli podpísal 38,5-miliónový kontrakt na sedem sezón. "Keď ste raz strelec, vždy budete strelec. Góly prídu. Aj v minulom ročníku mu to začalo sypať až po Vianociach. Poctivo pracuje, takže výsledky sa dostavia," podotýka tréner Jack Capuano.



Chicago bez zraneného Mariána Hossu podľahlo Winnipegu 1:3. V drese hostí skvele využil 6:37 min na ľade slovenský útočník Marko Daňo, ktorý asistoval pri poslednom góle hostí a v štatistikách mal aj tri "hity". Duel zakončil jedným plusovým bodom. Dvadsaťdvaročný Daňo dosiahol svoj prvý kanadský bod od 11. decembra a celkovo desiaty v tomto ročníku (3+7). Na gól čaká od 13. novembra. Richard Pánik v drese domácich nebodoval.







Columbus síce v zápase s Bostonom premárnil expresný trojgólový náskok vybudovaný v 10. minúte, ale napokon zdolal Bruins 4:3 a dosiahol už trináste víťazstvo v sérii. S 52 bodmi je na čele celej NHL, a to má ešte o tri odohrané duely menej než druhý v poradí Pittsburgh (51 bodov).



Blue Jackets bodovali v pätnástom stretnutí po sebe, k čomu im 37 zákrokmi pomohol ruský brankár Sergej Bobrovskij. O ich triumfe rozhodol v 51. min Nick Foligno v početnej výhode. "Zlý trest v nevhodný čas proti tímu s najlepšou presilovkou v lige," vystihol tréner Bostonu Claude Julien.



Zákrok zápasu podľa nhl.com vytiahol Bobrovskij pri strele kapitána hostí Zdena Cháru v záverečnej minúte pri hre bez brankára, keď zlikvidoval pokus slovenského obrancu z pravého kruhu. "Od desiatej minúty sme hrali výborne. Je frustrujúce, že som nedokázal zabrániť poslednému puku preniknúť za môj chrbát, hoci nič by som nespravil ináč. Je však moja práca udržať tímu šancu na víťazstvo, čo nebol dnešný prípad," mrzelo brankára Tuukku Raska.



Minnesota vlastnou šnúrou bez prehry zdatne sekunduje Columbusu, jej utorňajšie víťazstvo 3:2 na ľade Nashvillu bolo jedenáste v sérii. Rozhodol o ňom Jared Spurgeon. Domáci hrali piaty zápas po sebe bez elitného obrancu P.K. Subbana, ktorý absentuje pre zranenie v hornej časti tela.



Jevgenij Malkin sa na víťazstve Pittsburghu v New Jersey 5:2 podieľal gólom a asistenciou a prekročil 800-bodovú hranicu vo farbách Penguins (310+491). "Je to riadne číslo," povedal o míľniku Malkin. Tridsaťročný ruský center na to potreboval len 680 zápasov.



Pred rodákom z Magnitogorska sa to v drese "tučniakov" podarilo iba trojici Sidney Crosby (zatiaľ 979), Jaromír Jágr (1079) a Mario Lemieux (1723).



Columbus - Boston 4:3 (3:2, 0:1, 1:0)



4. Hartnell (L. Sedlák, Gagner), 9. S. Jones (Hartnell, Saad), 10. Calvert (J. Anderson), 51. N. Foligno (Wennberg, Werenski) - 12. Backes (Krejčí), 12. Czarnik (Riley Nash, Krug), 39. Krejčí (Spooner, Backes)



Zdeno Chára (Boston) 22:28 min, 3 strely, +1 bod







New Jersey - Pittsburgh 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)



2. Parenteau (Hall), 9. Henrique (Palmieri, Zajac) - 7. Malkin (Crosby, Kessel), 31. Crosby (Sheary), 40. J. Schultz (Malkin, Crosby), 44. Hagelin (Ruhwedel), 59. Rust (Bonino, Hagelin)







New York Islanders - Washington 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)



9. Clutterbuck (Kuľomin, Strome), 35. Ladd (Hickey, Quine), 45. Ladd (Quine, Hickey), 46. A. Lee - 14. J. Williams (Ovečkin, Orlov), 42. Ovečkin (J. Williams, Kuznecov), 54. Burakovsky (Beagle, Niskanen)



Jaroslav Halák (Islanders) odchytal celý zápas a zneškodnil 31 striel (úspešnosť 91,2 %).







New York Rangers - Ottawa 4:3 (1:3, 2:0, 1:0)



12. Holden (McDonagh, Hayes), 23. Stepan (Kreider, McDonagh), 35. Stepan (Zuccarello, McDonagh), 47. Holden (Skjei, Puempel) - 3. Borowiecki (Hoffman, Pageau), 4. Z. Smith (E. Karlsson, Mark Stone), 17. Ceci (Hoffman, Pageau)



Marek Hrivík (Rangers) 8:05 min, 1 "hit"







Detroit - Buffalo 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)



35. Zetterberg (Ott, Mantha), 37. D. Miller (Larkin), 47. Vanek - 8. E. Kane (B. Gionta, Bogosian), 16. Reinhart (Ristolainen, Eichel), 36. Eichel (M. Foligno), 49. E. Kane (B. Gionta, Kulikov)



Tomáš Tatar (Detroit) 16:30 min, 1 strela, 2 "hity"







Nashville - Minnesota 2:3 po predĺžení (0:1, 2:1, 0:0 - 0:1)



25. F. Forsberg (Johansen, Ekholm), 29. R. Boucher (Watson, Järnkrok) - 6. Parise (Dumba, Coyle), 27. Stewart (E. Staal, Schroeder), 63. Spurgeon (Schroeder, Coyle)







Chicago - Winnipeg 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)



28. Anisimov (P. Kane, Panarin) - 9. Wheeler (Little, Trouba), 15. Scheifele (Trouba, Ehlers), 43. Stafford (Petan, DAŇO)



Richard Pánik (Chicago) 14:32 min, 3 strely, 4 "hity", -1 bod - Marko Daňo (Winnipeg) 6:37 min, 0+1, +1 bod, 3 "hity"







Arizona - Dallas 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)



24. Duclair (Hanzal, Rieder), 60. Vrbata - 23. Spezza (Jordie Benn, Hamhuis), 33. Jamie Benn (Seguin, Spezza), 59. Klingberg (K. Lehtonen)







Colorado - Calgary 3:6 (1:0, 1:4, 1:2)



19. Landeskog (MacKinnon, Barrie), 34. Iginla (Söderberg, Goloubef), 54. Landeskog (MacKinnon, Goloubef) - 22. M. Backlund (M. Tkachuk, D. Wideman), 30. Bennett (Engelland, M. Backlund), 32. J. Gaudreau (D. Wideman, Brodie), 36. M. Backlund (D. Hamilton, Frolík), 51. J. Gaudreau (K. Versteeg, Stajan), 55. K. Versteeg (Brodie, J. Gaudreau)



Anaheim - San Jose 2:3 po predĺžení (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)



29. Kaše (Ritchie, Vermette), 54. Silfverberg (Kesler, Cogliano) - 7. P. Martin (Couture, Bödker), 35. M. Karlsson (J. Ward, Burns), 63. Burns (Pavelski, J. Thornton)