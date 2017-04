Video: Halák vychytal shutout a bol prvou hviezdou zápasu. Chára asistoval, Pittsburgh a Nashville strelili sedem gólov

30. bod Cháru v sezóne

NEW YORK 7. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti Ottawy si štvrtkovým víťazstvom 2:1 po nájazdoch na ľade Bostonu zabezpečili miesto v play-off NHL. Rozhodujúci samostatný nájazd premenil Kyle Turris, hostia nastúpili bez svojho lídra produktivity a zároveň kapitána Erika Karlssona, ktorý je zranený.Aktuálne 2 body posunuli Ottawu na druhé miesto v Atlantickej divízii práve pred Boston. Na jedinom góle Bruins asistoval slovenský kapitán domácich Zdeno Chára, ktorý si pripísal dvadsiatu prihrávku a tridsiaty bod sezóny."Je to veľký moment. Počas tejto sezóny sme sa borili s nepriazňou osudu a aj dnes nám chýbalo niekoľko kľúčových hráčov. Ak toto všetko vezmem do úvahy, som právom hrdý na túto partiu hokejistov," povedal tréner Ottawy Guy Boucher.Posledná miestenka do play-off vo Východnej konferencii je stále voľná, lebo hráči Toronta ňou znova pohrdli. Maple Leafs prehrali doma s Tampa Bay Lightning 1:4 a zároveň tým udržali súpera v postupovej hre. Slovenskí hokejisti Martin Marinčin (Toronto) a Peter Budaj (Tampa Bay) do boja nezasiahli.







Halák pochytal všetkých 29 striel

Hetrik Milana Lucica

Sumáre NHL:

Tretím do partie, ktorý sa ešte pobije o postup, je New York Islanders. Aj vďaka skvelému výkonu brankára Jaroslava Haláka Islanders zvíťazili na ľade Caroliny v Raleighu 3:0 a na 3 body sa priblížili druhej pozícii s voľnou kartou do play-off, ktorú zatiaľ okupuje Toronto.Halák pochytal všetkých 29 striel domácich hokejistov a stal sa prvou hviezdou zápasu. Pripísal si 41. shutout v kariére v NHL. Halák od svojho príchodu z farmy v Bridgeporte 23. marca vyhral všetkých 5 stretnutí, v ktorých nastúpil na začiatku zápasu a "ostrovania" najmä jeho zásluhou ťahajú sériu štyroch víťazstiev, najdlhšiu v sezóne."Beriem to zápas po zápase, nemyslím na tlak, ktorý je na nás. Chcem si len užívať návrat do NHL, mať z toho radosť," cituje Haláka portál NHL. "Jaro je náš najväčší faktor úspechu. Od svojho návratu je pevný ako skala a vlieva nám sebavedomie, aby sme pred ním robili tie správne veci," povedal o Halákovi útočník Andrew Ladd na webe NHL.Finiš hráčov Islanders je o to obdivuhodnejší, že v ich zostave momentálne chýba produktívny kapitán John Tavares a tiež ďalší útočníci Nikolaj Kuľomin, Ryan Strome, Casey Cizikas či obranca Travis Hamonic.Hráči Edmontonu zvládli na ľade San Jose obrat z 1:2 na 4:2 zásluhou hetriku Milana Lucica v záverečnej tretine. Slovenský obranca Andrej Sekera v defenzíve dal o sebe vedieť, keď zblokoval až 6 striel domácich hráčov a odohral dovedna 22:26 min. Edmonton sa dostal o 2 body pred San Jose na druhé miesto v Pacifickej divízii a je 4 body za lídrom z Anaheimu.Ducks doma zvíťazili 4:0 nad Blackhawks, hostia nastúpili bez Mariána Hossu, ktorý dostal od trénera voľno rovnako ako aj kapitán Jonathan Toews, ďalší útočník Arťom Anisimov či obranca Duncan Keith. Richard Pánik a Tomáš Jurčo si v drese "čiernych jastrabov" pripísali po 2 strely na bránku a jednej mínuske.11. Stafford (CHÁRA) - 28. Burrows, TurrisZdeno Chára (Boston) odohral 23:01 min, 1 asistencia, 2 strely, 4 trestné minúty, 1 "hit", 1 zblokovaná strela







5. Noesen (B. Bennett, Josefson), 21. J. Moore (Palmieri, Henrique), 26. Hall (A. Greene, Zajac), 39. Palmieri (Zajac) - 15. Rust (Bonino), 18. Guentzel (Bonino, Schultz), 23. Archibald (Wilson, Rowney), 24. Sheary (Crosby, Guentzel), 28. Hörnqvist (Kessel, Crosby), 42. Cullen (Kühnhackl, Hainsey), 57. Bonino (Dumoulin, Ruhwedel)







23. Spezza (Jamie Benn), 31. Faksa (Hamhuis, G. Smith), 33. Dickinson (Faksa, Elie) - 2. Arvidsson (C. Smith, Järnkrok), 14. C. Smith, 19. Fiala (Parenteau, P. K. Subban), 19. Arvidsson (Bitetto), 22. Zolnierczyk (Watson, P. K. Subban), 38. Josi (Neal, Arvidsson), 54. C. Smith (Bitetto, Hunt)







2. Nelson, 5. Mayfield (Lee, Beauvillier), 21. Ladd (Bailey, Leddy)Jaroslav Halák (NY Islanders) odchytal 59:56 min, 29 zákrokov z 29 striel, úspešnosť: 100%, prvá hviezda zápasu







7. N. Foligno, 28. Saad (Björkstrand), 33. Saad (Wennberg), 54. Jenner (Hartnell, Björkstrand) - 14. Trouba (Little, Armia), 16. Scheifele (Wheeler, Copp), 24. Perreault (Little), 45. Trouba (Perreault, Litttle), 50. Little (Perreault, Melchiori)Marko Daňo (Winnipeg) nehral.







30. Kadri (Hunwick, Bozak) - 28. Point (Palát, Hedman), 32. Kučerov (Hedman), 42. Bournival (Šustr, Hedman), 55. Point (Palát, Dotchin)Martin Marinčin (Toronto) nehral - Peter Budaj (Tampa Bay) nechytal







26. Jost (Grimaldi, Landeskog), 35. Beauchemin (Andrighetto), 55. Nieto (Duchene, Crompher) - 1. Zucker (Coyle, Brodin), 15. Prosser (Coyle, Parise), 47. Niederreiter (E. Staal, Suter), 50. Mikael Granlund (Niederreiter, Prosser)







27. Trocheck (Jágr, McCoshen), 41. Matheson (Huberdeau, Petrovic), 48. Malgin (Sceviour, Demers) - 13. Reaves (Upshall), 28. Tarasenko (Schwartz, Barbašev), 46. Perron (Parayko), 51. Berglund (Schmaltz, Perron), 54. Pietrangelo (Schmaltz, Lehterä), 60. Schwartz (Pietrangelo, Tarasenko)







7. Perry (Rakell, Vatanen), 38. Wagner (Kaše, L. Shaw), 45. Kesler (Cogliano, Silfverberg), 55. Rakell (Getzlaf, Eaves)Richard Pánik odohral 17:25 min, 2 strely, 1 "hit", -1 bod, Tomáš Jurčo odohral 13:34 min, 2 strely, 1 "hit", -1, Marián Hossa (všetci Chicago) nehral6. L. Schenn (Perlini, Dvorak), 21. Vrbata (Chychrun, DeAngelo), 30. Burmistrov (Goligoski, Domi), 37. Vrbata (Domi) - 8. Goldobin (D. Sedin, H. Sedin), 42. Boeser (H. Sedin, Sutter), 53. D. Sedin (H. Sedin)7. Lewis (Carter, Forbort) - 5. S. Bennett (Backlund, Giordano), 24. Wideman (Ferland, Engelland), 31. Hamilton (Brouwer, Lazar), 35. Chiasson (Brodie, K. Versteeg)Marián Gáborík (Los Angeles) nehral7. J. Ward (Schlemko, Vlasic), 33. Burns (Hertl) - 25. McDavid (Klefbom, A. Larsson), 45. Lucic (Klefbom, McDavid), 48. Lucic (Klefbom, Eberle), 57. Lucic (Letestu, Klefbom)Andrej Sekera (Edmonton) odohral 22:26 min, 1 strela, 2 "hity", 6 zblokovaných striel