Video: Greipel uspel v piatej etape Paríž-Nice, zo Slovákov bol najlepší Juraj Sagan

Štvrtkovú piatu etapu na cyklistických etapových pretekoch Paríž-Nice vyhral v špurtérskej koncovke nemecký jazdec tímu Lotto Soudal André....

BOURG-DE-PÉAGE 9. marca (WebNoviny.sk) - Štvrtkovú piatu etapu na cyklistických etapových pretekoch Paríž-Nice vyhral v špurtérskej koncovke nemecký jazdec tímu Lotto Soudal André Greipel. Víťaz jedenástich etáp z Tour de France sa presadil v hektickom závere 199,5 km dlhej trasy z Quincié-en-Beaujolais do Bourg-de-Péage, dokázal zdolať rýchleho Francúza Arnauda Démara z FDJ, tretí skončil Holanďan v službách LottoNL-Jumbo Dylan Groenewegen.



Až siedmy bol Nemec Marcel Kittel (Quick-Step Floors) a koncovka nevyšla ani sedemnástemu Alexandrovi Kristoffovi z Kaťuše-Alpecin. Z trojice Slovákov vo farbách Bora-Hansgrohe bol najvyššie Juraj Sagan, ktorý v rovnakom čase ako víťaz obsadil 105. priečku. Michael Kolář s Erikom Baškom prišli do cieľa bok po boku na 162., resp. 163. mieste s mankom 14:20 min..





V celkovom poradí sa na najvyšších miestach nič nezmenilo, vedie stále domáci jazdec Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), ktorý má pred krajanom Tonym Gallopinom (Lotto Soudal) náskok 33 sekúnd. Priebežne tretí je Španiel z tímu Movistar Gorka Izaguirre s odstupom 47 sekúnd. Zo slovenských cyklistov si najlepšie počína Sagan na 109. pozícii (+34:01 min), Kolářovi patrí 133. miesto (+38:01) a Baška je na chvoste výsledkovej listiny na 162. priečke (+55:54). Piatková šiesta etapa môže výrazne napovedať do boja o celkové prvenstvo, na 193,5 km dlhej trase medzi Aubagne a Fayence sa nachádzajú až tri stúpania prvej kategórie, dva z nich v záverečných 50 kilometroch.









1. André Greipel (Nem.) Lotto Soudal 4:43:35 h, 2. Arnaud Démare (Fr.) FDJ, 3. Dylan Groenewegen (Hol.) LottoNL-Jumbo, 4. Michael Matthews (Aus.) Sunweb, 5. John Degenkolb (Nem.) Trek-Segafredo, 6. Magnus Cort Nielsen (Dán.) Orica-Scott,... 105. Juraj Sagan - všetci rovnaký čas, 162. Michael Kolář, 163. Erik Baška (všetci SR) všetci Bora-Hansgrohe - obaja +14:20 min



1. Julian Alaphilippe (Fr.) Quick-Step Floors 17:20:02 h, 2. Tony Gallopin (Fr.) Lotto Soudal +33 s, 3. Gorka Izaguirre (Šp.) Movistar +47, 4. Sergio Henao (Kol.) Sky +1:05 min, 5. Daniel Martin (Ír.) +1:20, 6. Philippe Gilbert (Belg.) obaja Quick-Step Floors +1:24,... 10