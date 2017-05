Video: Greipel ovládol šprint v druhej etape Giro d´Italia a je novým lídrom

TORTOLI 6. mája (WebNoviny.sk) - Víťazom 2. etapy 100. ročníka cyklistických pretekov Giro d´Italia z Olbie do Tortoli (221 km) sa stal Nemec André Greipel. Šprintérsky špecialista tímu Lotto Soudal s prehľadom ovládol hromadnú koncovku etapy a po Rakúšanovi Lukasovi Pöstlbergerovi sa stal druhým nositeľom ružového dresu lídra pretekov na storočnicovom Gire.Greipel zvíťazil vo výslednom čase 6:05:18 h pred Talianom Robertom Ferrarim (UAE Emirates) a Belgičanom Jasperom Stuyvenom (Trek-Segafredo). Ďalší z favoritov Kolumbijčan Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) skončil štvrtý. Tridsaťštyriročný Greipel zaznamenal siedmy etapový triumf na Gire v kariére, prvý si pripísal ešte v roku 2008..Etapa z Olbie do Tortoli bola s dĺžkou 221 km štvrtou najdlhšou na tohtoročnom Giro d´Italia a druhou z troch, ktorých dejiskom je ostrov Sardínia. V nedeľu čaká na pelotón prvej z trojice Grand Tours 148 km z Tortoli do Cagliari.