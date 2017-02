Video: Green predviedol zaujímavý úkaz, Miami natiahlo sériu

NEW YORK 11. februára (WebNoviny.sk) - Také triple-double, teda dvojciferné číslo v troch z piatich pozitívnych štatistických ukazovateľov najčastejšie zložené z bodov, doskokov a asistencií, aké v piatok predviedol Draymond Green, sa v severoamerickej basketbalovej NBA ešte nikdy neobjavilo.



Dvadsaťšesťročný univerzálny krídelník Golden State sa na víťazstve v Memphise 122:107 podieľal síce iba 4 bodmi, ale štatistici mu narátali 12 doskokov, 10 asistencií a až 10 získaných lôpt. "V mojich očiach najdominantnejší výkon hráča, ktorý nastrieľal len 4 body," komentoval tréner Steve Kerr. .



"Netušil som, že triple-double je blízko. Snažil som predviesť čo najlepší výkon a všemožne vplývať na dianie na ihrisku. Rozhodne je to však niečo, čo oceňujem. Veď byť v niečom jediný či ocitnúť sa v spoločnosti velikánov je čosi úžasné," konštatoval 26-ročný Green, ktorý zatienil aj 36-bodového spoluhráča Klaya Thompsona. "Videl som, že mu to začalo sypať, takže asistencie na moje konto pribúdali, ale skutočne som netušil, ako som na tom s doskokmi a ziskami," doplnil hrdina večera.



Piatkový triumf 108:99 pod košmi Brooklynu bol pre Heat v poradí trinásty v neprerušenom slede, tiahne sa od 17. januára a výhry nad Houstonom (109:103). Nets naopak prehrali už dvanástykrát po sebe a sú suverénne najslabším tímom ligy s bilanciou 9-45.







Brooklyn - Miami 99:108 (22:20, 31:29, 19:25, 27:34)



: B. Lopez 30, Foye 15, Bogdanovič 10 - James Johnson 26, Dragič 21, T. Johnson 18



Detroit - San Antonio 92:103 (19:27, 22:33, 25:23, 26:20)



: T. Harris 16, I. Smith 15 - K. Leonard 32, Aldridge 19 (11 doskokov), Dedmon 17 (17 doskokov)



New York - Denver 123:131 (32:34, 34:30, 22:36, 35:31)



: C. Anthony 33 (6 trojok), Porziňgis 17, C. Lee 15 - Jokič 40, W. Chandler 19, G. Harris a Nelson (12 asistencií) po 16



Memphis - Golden State 107:122 (22:29, 27:33, 28:36, 30:24)



: Conley 20, Z. Randolph (13 doskokov) a M. Gasol 17 - K. Thompson 36 (8 trojok), Durant 24, Iguodala 22



Milwaukee - Los Angeles Lakers 114:122 (30:47, 25:29, 29:27, 30:19)



: Antetokunmpo 41, Brogdon 18, Beasley 15 - N. Young 26 (5 trojok), L. Williams 21, Randle a Zubac po 15



Minnesota - New Orleans 106:122 (40:28, 25:33, 24:37, 17:24)



: Towns 36, Wiggins 29, Rubio 15 (12 asistencií) - A. Davis 42 (13 doskokov), Jrue Holiday 25 (12 asistencií), Hield 17



Washington - Indiana 112:107 (33:27, 26:32, 27:22, 26:26)



: Wall a Markieff Morris po 26, Beal 20 - George 31, Séraphin 16, Teague 13



Phoenix - Chicago 115:97 (28:26, 28:17, 30:33, 29:21)



: D. Booker 27, Bledsoe 23, Warren 16 - J. Butler 20, Wade 18, R. Lopez 12



Sacramento - Atlanta 108:107 (17:28, 26:31, 31:25, 34:23)



: Cousins (11 doskokov), McLemore (6 trojok) a D. Collison po 22 - T. Hardaway ml. 28, P. Millsap 25, Schröder 20