Video: Golden State je v play-off, zvládli to aj bez Duranta

NEW YORK 26. februára (WebNoviny.sk) - Basketbalistom Golden State v sobotu premiérovo v sezóne chýbal Kevin Durant pre zranenie ruky, ale aj bez hviezdneho krídelníka zdolali Brooklyn 112:95 a ako prvý tím NBA si zabezpečili účasť v play-off. Tak skoro, a to rovnako 25. februára kalendárneho roka, sa to podľa ESPN naposledy podarilo mužstvu Bostonu okolo Larryho Birda v ročníku 1985/1986.



Warriors proti Nets potiahli Stephen Curry a Klay Thompson: rozohrávači prezývaní "Splash Brothers" nastrieľali dokopy 51 bodov. Miestenka vo vyraďovacej časti je však iba prvým malým krokom na ich vytúženej ceste za tretím prienikom do absolútneho finále. .



"Najprv si chceme zabezpečiť prvé miesto v Západnej konferencii," podotkol tréner Steve Kerr. Jeho tím je stále na jej čele s bilanciou 49-9, druhé San Antonio to má 44-13. "Istotu miestenky v play-off v takom skorom termíne nepovažujeme za samozrejmosť. Máme však jediný cieľ - získať titul," prízvukuje Stephen Curry. Obhajca trofeje a ich najväčší vyzývateľ Cleveland bez LeBrona Jamesa v sobotu podľahol doma Chicagu 99:117.







Sumáre:



Sacramento - Charlotte 85:99 (19:24, 21:27, 18:28, 27:20)



Najviac bodov: McLemore 18, Hield 15, T. Evans a Tolliver po 11 - Kaminsky 23 (5 trojok, 13 doskokov), Marvin Williams 16, Batum 15



Orlando - Atlanta 105:86 (22:19, 27:27, 31:19, 25:21)



Najviac bodov: Ross 24, A. Gordon 18, Vučevič 16 (14 doskokov) - T. Hardaway ml. 15, D. Howard (14 doskokov), P. Millsap, Schröder a Taurean Prince po 15



New York - Philadelphia 110:109 (31:25, 29:25, 26:25, 24:34)



Najviac bodov: C. Anthony 37, Rose 18, Justin Holiday 14 - J. Okafor 28 (10 doskokov), Covington 20 (10 doskokov), Šarič 19 (15 doskokov)



Miami - Indiana 113:95 (18:23, 35:31, 30:25, 30:16)



Najviac bodov: Waiters a Whiteside (17 doskokov) po 22, Dragič 21 - M. Turner 18, Teague 16, G. Robinson III 13



Cleveland - Chicago 99:117 (22:23, 34:32, 20:34, 23:28)



Najviac bodov: Irving 34, James Jones a Korver po 14 - Wade 20 (10 doskokov), J. Butler 18 (10 doskokov, 10 asistencií), Rondo 15



Dallas - New Orleans 96:83 (24:30, 23:19, 20:14, 29:20)



Najviac bodov: H. Barnes 19, Nowitzki 18, Seth Curry 13 - A. Davis 39 (14 doskokov), Jrue Holiday 18, Cousins 12 (15 doskokov)



Houston - Minnesota 142:130 (35:28, 31:30, 40:30, 36:42)



Najviac bodov: Harden 24 (5 trojok, 10 asistencií), R. Anderson 18, L. Williams 17 - Towns 37 (22 doskokov), Wiggins 30, Dieng 16 (13 doskokov)



Golden State - Brooklyn 112:95 (32:28, 30:23, 29:25, 21:19)



Najviac bodov: Stephen Curry 27 (5 trojok), K. Thompson 24 - Hollis-Jefferson 16 (10 doskokov), Kilpatrick 15 (10 doskokov), Dinwiddie 13