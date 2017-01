Video: Gól sezóny Giroud predviedol výstavný kúsok

LONDÝN 1. januára (WebNoviny.sk) - Domáci futbalisti londýnskeho FC Arsenal zvíťazili 2:0 nad hráčmi Crystal Palace v nedeľňajšom podvečernom zápase 19. kola najvyššej anglickej dlhodobej súťaže Premier League 2016/2017 a so 40 bodmi sú nazad na 3. priečke tabuľkového poradia.



Skóre duelu otvoril excelentným zakončením francúzsky útočník Olivier Giroud, ktorý zvnútra šestnástky pätou umiestnil do siete center Alexisa Sáncheza, lopta sa ešte odrazila od brvna. Po zmene strán Alex Iwobi pridal druhý presný zásah zverencov Arséna Wengera.



"Mal som absolútne šťastie. Je to len o šťastí," vyhlásil Giroud po stretnutí, citovala ho agentúra AP. "Bola to jediná vec, ktorú som mohol urobiť. Lopta bola za mnou, preto som sa usiloval trafiť ju pätou," doplnil 30-ročný zakončovateľ.



Po dva góly strelili Harry Kane a Dele Alli, "kohúti" už po prvom polčase viedli 3:0. Čestný úspech domácich dosiahol v závere Younes Kaboul. Tottenham má 39 bodov a lepšie skóre než Manchester City, ktorý figuruje na 5. pozícii.



90.+ Kaboul - 27. a 33. H. Kane, 41. a 46. Dele Alli







17. Giroud, 56. Iwobi







Tabuľka:



1. Chelsea 19 16 1 2 42:13 49



2. Liverpool 19 13 4 2 46:21 43



3. Arsenal 19 12 4 3 41:19 40



4. Tottenham 19 11 6 2 37:14 39



5. Manchester City 19 12 3 4 39:21 39



6. Manchester United 19 10 6 3 29:19 36



7. Everton 19 7 6 6 25:23 27



8. West Bromwich 19 7 5 7 25:23 26



9. Southampton 19 6 6 7 19:22 24



10. Bournemouth 19 7 3 9 26:31 24



11. Burnley 19 7 2 10 21:29 23



12. West Ham 19 6 4 9 23:33 22



13. Watford 19 6 4 9 23:34 22



14. Stoke 19 5 6 8 22:32 21



15. Leicester 19 5 5 9 24:31 20



16. Middlesbrough 19 4 6 9 17:22 18



17. Crystal Palace 19 4 4 11 29:35 16



18. Sunderland 19 4 2 13 17:35 14



19. Hull 19 3 4 12 16:41 13



20. Swansea 19 3 3 13 21:44 12