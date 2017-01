Video: Gáboríkov gól bol kuriózny, Sekera i Chára asistovali

Útočník Marián Gáborík a brankár Peter Budaj sa podpísali pod víťazstvo hokejistov Los Angeles nad hráčmi Minnesoty 4:3 po predĺžení v sobotňajšom....

BUFFALO 8. januára (WebNoviny.sk) - Útočník Marián Gáborík a brankár Peter Budaj sa podpísali pod víťazstvo hokejistov Los Angeles nad hráčmi Minnesoty 4:3 po predĺžení v sobotňajšom súboji NHL. Gáborík v osemnástom zápase sezóny strelil svoj druhý gól (bilancia 2+3) a Budaj zasa pridal 18. víťazný zápas v tomto súťažnom ročníku.



V stretnutí plnom zvratov Kings prehrali prvú tretinu s Wild 0:2, ale kanonier Jeff Carter a Marián Gáborík v druhej tretine dorovnali na 2:2. Bol to kuriózny gól, keď Gáboríkov bekhendový pokus vyrazil brankár Minnesoty Darcy Kuemper hokejkou do tváre obrancu Ryana Sutera a odtiaľ sa puk odrazil za jeho chrbát. Po zásahu obrancu Jaka Muzzina z úvodu tretej časti to vyzeralo na víťazstvo L.A., ale Zach Parise presilovkovým gólom 43 sekúnd pred naplnením 60 minút poslal duel do predĺženia. V ňom rozhodol o dvoch bodoch pre domácich Tanner Pearson. Budaj počas 63:14 min na ľade čelil 24 strelám a dosiahol úspešnosť 87,5 percenta.



"V prvej tretine sme nehrali tak, ako sme si to predsavzali. Potom nám pomohli góly po odrazoch či dorážkach. Potrebujeme ich, lebo nehráme tak, ako by sme mali. Klobúk dolu, že sme po preskupení radov odohrali solídnych 45 minút," uviedol Jeff Carter, 22-gólový strelec Los Angeles.



Chára zaokrúhlil počet získaných bodov



Do štatistík kanadského bodovania sa v sobotu zapísali asistenciami obrancovia Andrej Sekera a Zdeno Chára. V oboch prípadoch pomohli k víťazstvám svojich tímov. Chára sa podieľal na hladkom triumfe Bostonu na ľade Floridy 4:0 asistenciou pri góle Davida Backesa na 2:0 a zaokrúhlil počet svojich bodov v tejto sezóne na 10 (2+8).



"Železný muž" Bruins Chára odohral 21:03 min a prípísal si aj dva plusové body. Sekera v 44. min súboja New Jersey - Edmonton vyzval spoluhráča z obrany Matthewa Benninga k prvému gólu v NHL v jeho kariére, znamenal vyrovnanie na 1:1. O dvoch bodoch pre Edmonton rozhodol v predĺžení v presilovke Mark Letestu. Sekera si okrem 14. presnej prihrávky na gól v sezóne pripísal aj 3 bloky a 1 plusku.



Vo víťaznom tíme korčuľoval v sobotu aj útočník Marek Hrivík. Jeho New York Rangers zaostával na ľade Columbusu v 23. min 1:4, ale potom prišiel pôsobivý štvorgólový obrat, ktorý dovŕšil 17 sekúnd pred treťou sirénou Michael Grabner. Rakúsky krídelník strelil dva góly, pridal aj asistenciu a stal sa prvou hviezdou zápasu. Hrivík strávil na ľade iba 7:32 min, pripísal si 2 mínusky aj 2 trestné minúty. Hráči Columbusu po vznešenej sérii 16 víťazných zápasov druhýkrát v rade prehrali.



Tatar tímu k víťazstvu nepomohol



Takmer 16 minút odkorčuľoval útočník Detroitu Tomáš Tatar na ľade San Jose, ale jeho tímu to body neprinieslo. Detroit podľahol 3:6 a Tatarove štyri strely sa neujali.



Hokejisti Buffala triumfovali v domácej aréne nad Winnipegom 4:3. Hostia nastúpili bez dlhodobo zraneného Marka Daňa a od 5. min viedli gólom Nikolaja Ehlersa. Ešte v 20. min odpovedal domáci Ryan OReilly. Druhú tretinu ovládol Winnipeg a strhol vedenie opäť na svoju stranu presnými zásahmi Drewa Stafforda a Joela Armiu. Posledné dejstvo bolo plne v réžii domácich a do listiny strelcov sa postupne zapísali Marcus Foligno, Zemgus Girgensons a o víťazovi rozhodol veterán Brian Gionta.



"Nehráme dobre a toto víťazstvo nás môže nakopnúť," povedal 37-ročný Brian Gionta. Veľký podiel na triumfe domácich mal OReilly, ktorý si okrem gólu pripísal aj dve asistencie. Stretnutie nedohral produktívny 18-ročný fínsky nováčik v drese Jets Patrik Laine, ktorý v tretej tretine v rýchlosti tvrdo narazil do obrancu Sabres Jaka McCaba. Po tomto zákroku sa na ľade strhla bitka, ale tréner Winnipegu s tou situáciou nemal problém. "Zrazili sa hlavami, bolo to rovné na obe strany," uviedol Paul Maurice na webe NHL.



Hráči Philadelphie Flyers zvíťazili nad Tampou Bay Lightning 4:2. "Letci" o svojom triumfe rozhodli v druhej tretine, v ktorej strelili všetky svoje góly. Za víťazný tím sa postupne presadili Travis Konecny, Sean Couturier, Michael Raffl a Radko Gudas. Góly Tampy strelili Nikita Kučerov a Alexander Killorn.



Buffalo - Winnipeg 4:3 (1:1, 0:2, 3:0)



20. R. OReilly (Reinhart), 46. M. Foligno (Franson), 46. Girgensons (Moulson, R. OReilly), 50. Gionta (R. OReilly) - 5. Ehlers (Laine, Scheifele), 23. Stafford (B. Wheeler, Perreault), 28. Armia (Lowry, Morrissey)







Philadelphia - Tampa Bay 4:2 (0:1, 4:1, 0:0)



22. Konecny (Voráček, MacDonald), 29. Couturier (Provorov, Voráček), 30. Raffl (C. Giroux, Schultz), 38. Gudas (B. Schenn) - 6. Kučerov (Namestnikov, Nesterov), 37. Killorn (Nesterov, Drouin)







Florida - Boston 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)



13. Marchand, 25. Backes (Krejčí, CHÁRA), 30. Marchand (Krug, Pastrňák), 45. Ríley Nash (K. Miller)



Zdeno Chára (Boston) odohral 21:03 min, 1 asistencia, 2 plusky, 1 strela, 1 hit, 1 zblokovaná strela







Calgary - Vancouver 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)



15. Chiasson (Monahan, J. Gaudreau), 16. Stajan (Hathaway, Hamilton), 59. Frolík (M. Tkachuk, Jokipakka) - 24. Horvat (Edler, Stecher)







Ottawa - Washington 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)



2. Oshie (Nicklas Bäckström, Schmidt)







New Jersey - Edmonton 1:2 po predĺž. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)



10. Wood (Zajac, Santini) - 44. Benning (SEKERA, Lander), 64. Letestu (Klefbom, McDavid)



Andrej Sekera (Edmonton) odohral 21:09 min, 1 asistencia, 1 pluska, 1 strela, 3 zblokované strely







Los Angeles - Minnesota 4:3 po predĺž. (0:2, 2:0, 1:1 - 1:0)



28. J. Carter (Muzzin), 32. GÁBORÍK (J. Carter, Doughty), 41. Muzzin (Doughty, J. Carter), 64. Pearson (Martinez, Kopitar) - 4. M. Koivu, 8. Coyle (Pominville), 60. Parise (E. Staal, M. Koivu)



Marián Gáborík odohral 15:24 min, 1 gól, 4 strely, 1 hit, Peter Budaj (obaja Los Angeles) odchytal 63:14 min, 21 zásahov z 24 striel, úspešnosť 87,5%







Columbus - New York Rangers 4:5 (3:1, 1:1, 0:3)



2. Nutivaara (Anderson), 5. Atkinson (Gagner, N. Foligno), 16. Hartnell (Gagner), 23. Sedlák (Hartnell, J. Johnson) - 15. Lindberg (Grabner, Holden), 25. Grabner, 42. Clendening (J. T. Miller, K. Hayes), 53. Clendening (Lindberg, Fast), 60. Grabner



Marek Hrivík (NY Rangers) odohral 7:32 min, 2 mínusky, 2 trestné minúty







St. Louis - Dallas 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)



10. P. Stastny (Hunt, Hutton), 17. Tarasenko (P. Stastny, Steen), 28. P. Stastny (Steen, Shattenkirk), 59. Berglund (Shattenkirk, Brodziak) - 3. Korpikoski (Jordie Benn), 21. Eaves (Spezza, Klingberg), 39. Klingberg (Korpikoski, Faksa)







Toronto - Montreal 3:5 (2:3, 1:1, 0:1)



9. Bozak (Marner, J. van Riemsdyk), 17. Kadri (Marner, J. van Riemsdyk), 39. J. van Riemsdyk (Marner, Zajcev) - 1. Pacioretty (Radulov, S. Weber), 4. Lehkonen (Plekanec, Petry), 20. Ščerbak (Petry, Danault), 21. Radulov (S. Weber, Beaulieu), 44. McCarron (Carr)







Arizona - New York Islanders 2:1 po predĺž. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 1:0)



55. Perlini (Murphy, Holland), rozhod. nájazd Duclair - 36. Quine (Boychuk)







San Jose - Detroit 6:3 (3:1, 0:0, 3:2)



16. Donskoi (Wingels, Müller), 18. Müller (DeMelo, J. Ward), 20. Marleau (J. Ward, P. Martin), 42. Pavelski (Burns, Meier), 45. Bödker (Burns, P. Martin), 51. Pavelski (J. Thornton, DeMelo) - 13. Vanek (Nielsen, Athanasaiou), 45. Mantha (D. Miller, Glendening), 54. Athanasiou (Ouellet, Vanek)



Tomáš Tatar (Detroit) odohral 15:56 min, 4 strely, 1 hit, 1 mínuska