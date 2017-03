Video: Gáborík skóroval pri výhre Kings, Chára a Marinčin s plusovými bodmi

Pastrňák natiahol svoju bodovú šnúru

Kempeho prvý gól v NHL

Sumáre NHL:

BOSTON 12. marca (WebNoviny.sk) - Hokejisti Bostonu Bruins zdolali v sobotnom zápase NHL Philadelphiu Flyers 2:1. V druhej tretine sa síce dostali pod tlak a nechali sa prestrieľať v pomere 9:4, no v tretej tretine to boli oni, kto diktoval tempo hry a prestrieľali súpera 12:4. O výhre rozhodol 5,6 sekundy pred koncom zápasu Drew Stafford. Jeho strelu ešte tečoval obranca Flyers Brandon Manning.Hráči Bostonu vyhrali druhý zápas po sebe a pod novým trénerom Bruceom Cassidym majú bilanciu 10 výhier a 3 prehry."Vieme, že sme nemali skvelú druhú tretinu, tak sme urobili zopár úprav. Myslím si, že pri napádaní robili súperi skvelú robotu. Dostávali nás do zlých miest, nechávali sme sa uzavrieť na našej strane," vyjadril sa o nevydarenej druhej časti hry kouč Cassidy. Povedal niečo aj o malom počte gólov v stretnutí. "Niekedy je to o tom, že musíte vyhrať 5:4 a niekedy 2:1. A keď už to začína vyzerať na ten 2:1 zápas, treba to prijať a využívať príležitosti."Tuukka Rask prispel k dvom bodom dvadsiatimi šiestimi úspešnými zákrokmi. Útočník Bruins David Pastrňák skóroval a natiahol svoju bodovú šnúru na osem zápasov, v ktorých spolu zaznamenal desať bodov (3+7). Kapitán víťazného tímu Zdeno Chára odohral vyše 26 minút a nebodoval.Peter Cehlárik sa v zostave neobjavil. Predtým hrával v druhom útoku s Pastrňákom a Davidom Krejčím, tam si svoje miesto v zostave po príchode z Winnipegu našiel Stafford. Pre zranenie Tima Schallera mohol dostať šancu vo štvrtej formácii, tréner Cassidy však uprednostnil Matta Beleskeyho.Toronto zdolalo Carolinu 3:2 po predĺžení. Víťazný gól vsietil obranca Morgan Rielly. Bol to jeho prvý zásah v predĺžení v kariére. Fredrik Andersen z Toronta pochytal 36 striel Hurricanes. Bilanciu proti klubu, ktorý ho v roku 2010 draftoval, si vylepšil na tri výhry a jednu prehru. V zostave Maple Leafs sa objavil aj Martin Marinčin, zahral si v druhom obrannom páre s Jakeom Gardinerom.Hráči Calgary Flames zdolali Winnipeg Jets 3:0 a natiahli víťaznú šnúru na deväť zápasov. Útočník Winnipegu Marko Daňo v stretnutí odohral iba šesť minút. Gólman Flames Brian Elliott si pripísal 31 úspešných zákrokov. Bolo to jeho druhé čisté konto po sebe, vo štvrtok proti Montrealu naň potreboval 24 zásahov.Elliott vyhral posledných 7 zápasov, v ktorých chytal, 9 z 10 a 12 zo 14. Deväť dvojbodových zápasov v rade je najdlhšia víťazná séria tímu od sťahovania z Atlanty v roku 1980. Absolútny rekord organizácie je 10 výhier v rade, ešte z čias Atlanty Flames z roku 1978. Calgary v tejto sezóne drží ešte jednu zaujímavú sériu. Zo zápasov, v ktorých viedli po druhej tretine, vždy získali aspoň bod. Vyhrali ich 28 z 29 a raz prehrali po predĺžení.Marián Gáborík skóroval pri výhre LA Kings nad Washingtonom Capitals 4:2. Gólovo sa presadil v druhom zápase po sebe. Víťazný zásah vsietil nováčik Adrian Kempe, pre ktorého to bol prvý gól v NHL.19. Pastrňák (Bergeron), 60. Stafford (K. Miller) - 22. Weal (Simmonds, Giroux)Zdeno Chára (Boston) odohral 26:23 min, 0+0, +1







7. P. Martin (J. Thornton) - 13. Johansen (Josi), 31. Neal (C. Wilson), 59. Arvidsson (Subban)







21. McCabe (Deslauries, E. Kane), 26. Moulson (B. Gionta, Bogosian), 40. S. Reinhart (Ristolainen), 58. E. Kane (Eichel, Ristolainen), 60. Eichel (R. O´Reilly) - 8. Savard (Gagner, Hartnell), 14. N. Foligno (Saad, Werenski), 18. Bjorkstrand (Gagner)







9. V. Rask (Lindholm, Pesce), 21. Teräväinen (J. Staal, Faulk) - 10. Marner (Bozak, J. Van Riemsdyk), 28. J. Van Riemsdyk, 63. Rielly (W. Nylander, Gardiner)Martin Marinčin (Toronto) 12:17 min, 0+0, 2 hity, +2







10. Nieto (Goloubef, Comeau), 60. Andrighetto (Colborne, Söderberg) - 31. Claesson (Pageau, Tom Pyatt), 36. Burrows (Hoffman, E. Karlsson), 39. Hoffman (Kelly), 52. Dzingel (Burrows, E. Karlsson)







24. Kučerov (Hedman, Drouin), 31. Gourde, 58. Palát (Šustr) - 17. Jágr (Barkov, Marchessault), 20. Pysyk (R. Smith, Barkov)







15. Backlund (Frolík, D. Hamilton), 33. Frolík (Tkachuk, D. Hamilton), 43. Chiasson (Monahan, D. Hamilton)Marko Daňo (Winnipeg) 5:55 min, 0+0, 1 strela, 2 hity







2. Vrbata (Domi, C. Murphy), 3. Rieder (Martinook), 19. Chychrun (Rieder, Martinook), 24. Perlini (DeAngelo, Chychrun), 54. DeAngelo (J. McGinn, Chychrun) - 26. Palmieri (Hall, Blandisi), 33. B. Bennett (Severson), 41. Palmieri (Severson, Henrique), 56. J. Moore (Zacha, Wood)







8. Tarasenko (Schwartz, Steen), 25. Steen, 36. Tarasenko (Gunnarsson), 39. Berglund (Perron, Pääjärvi) - 32. Nelson (Ho-Sang, Mayfield), 43. Beauvillier (Hickey), 59. Leddy (Ladd, Tavares)







37. Cole (Kühnhackl, S. Wilson), 57. Guentzel (Sheary, Crosby), 59. Sheary (Guentzel, Crosby)







16. GÁBORÍK (Kopitar, Martinez), 28. Kopitar (Carter, Muzzin), 49. Kempe (Gravel, Martinez), 60. Carter - 5. Vrána (Shattenkirk, Williams), 21. Oshie (Johansson)Marián Gáborík (LA) 18:54 min, 1+0, 2 strely, +1