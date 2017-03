Video: Gáborík pálil slepými, Washingtonu a Columbusu stačil gól na víťazstvo

Saad hrdinom Columbusu

Debut Iginlu v drese "kráľov"

Sumáre NHL:

NEW YORK 3. marca (WebNoviny.sk) - Hokejisti Washingtonu si zo svojho Verizon Center vybudovali skutočnú pevnosť, štvrtkové víťazstvo 1:0 nad New Jersey bolo už ich štrnáste v sérii na domácom ľade. Hrdinom súboja bol český nováčik Jakub Vrána, ktorý v 48. min strelil jediný gól duelu.Bolo to jeho štrnáste vystúpenie v drese Capitals v NHL, väčšinu tejto sezóny strávil na farme v Hershey Bears. "Vážim si všetok čase tu vo Washingtone, v súčasnosti ide o najlepším tím ligy. Streliť takýto gól pred domácim publikom je neuveriteľný pocit," citoval 21-ročného krídelníka server nhl.com. .Rovnakým futbalovým výsledkom sa skončil aj duel Columbusu proti Minnesote (1:0), no kým opore Washingtonu Bradenovi Holtbymu stačilo na ôsme čisté konto v ročníku iba pätnásť zákrokov, Sergej Bobrovskij ich musel vytiahnuť až tridsaťosem.O dvoch bodoch pre Blue Jackets napokon rozhodol zásah Brandona Saada zo 45. min. "V tejto fáze sezóny ide do tuhého, je náročné skórovať. Spoluhráči mi pomohli, blokovali strely v správnom čase, keď som puk nevidel či bolo ťažké ho vidieť. Oceňujem to," konštatoval ruský gólman po štvrtoum shutoute v ročníku a šestnástom v kariére.Jarome Iginla si odkrútil debut v drese Los Angeles Kings, kam v závere prestupového obdobia zamieril z Colorada.Tridsaťdeväťročný kanadský útočník zaujal miesto v prvej formácii s centrom Anžem Kopitarom a Mariánom Gáboríkom na opačnom krídle.V kanadskom bodovaní si síce nepolepšil, ale Kings zvíťazili 3:2 po samostatných nájazdoch. Kapitán tímu Kopitar naštartoval v tretej tretine obrat za stavu 0:2 gólom a potom aj rozhodujúcim nájazdom.53. Marchand (Pastrňák, C. Miller) - 46. Bučnevič (Holden, Rick Nash), 50. Lindberg (Puempel, Skjei)Zdeno Chára 25:08 min, 2 strely, 1 "hit", 1 zblokovaná strela, Peter Cehlárik (obaja Boston) 20:40 min, 3 strely, -1 bod







12. M. Foligno (OReilly, Ristolainen), 21. OReilly (Eichel, Okposo), 32. Eichel (Reinhart, Okposo), 55. E. Kane (OReilly, J. McCabe), 59. M. Foligno (Eichel, Franson), 60. Reinhart - 8. Pulkkinen (M. Domi, Dvorak), 23. Rieder, 49. Goligoski (Ekman-Larsson, Rieder)







45. Saad (N. Foligno)







51. Filppula (B. Schenn, Voráček), Voráček - 32. Ekblad







48. J. Vrána (Kuznecov, Carlson)







51. Gallagher (Galchenyuk), 60. Byron - 19. Ellis (Subban, Fisher)







9. Burrows (Hoffman, Ceci), 36. Burrows (Hoffman) - 46. R. Bourque (MacKinnon, Barrie)







20. Jamie Benn (Seguin, Spezza), 28. Faksa (Sharp, Pateryn), 31. Spezza (Klingberg, Seguin), 58. Jamie Benn - 10. Strome (Chimera), 35. Ladd (Strome, Bailey), 41. Leddy (Lee, Tavares), 48. Seidenberg (De Haan, Strome), 50. Kuľomin (Leddy)







41. Kopitar (Doughty, Muzzin), 42. Pearson (Martinez, Toffoli), Kopitar - 3. Bozak (Marner, J. van Riemsdyk), 28. Zajcev (B. Boyle)Marián Gáborík (LA) 17:23 min, 2 strely16. Bödker (Couture, Martin), 30. Sörensen (Hertl, J. Ward), 34. Couture (Marleau, Burns) - 8. Horvat (Hutton, Bärtschi)