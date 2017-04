Video: Gáborík a Sekera s pluskami, Tatar sa so sezónou NHL rozlúčil víťazným gólom

NEW YORK 10. apríla (WebNoviny.sk) -V NHL sa skončila základná časť – Tomáš Tatar strelil víťazný gól a jeho Detroit sa rozlúčil s ikonickou Joe Louis Arenou triumfom nad diablami 4:1. Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar sa so súťažnou sezónou 2016/2017 rozlúčil víťazným gólom do siete New Jersey v nedeľňajšom zápase v rámci posledného hracieho dňa základnej časti NHL.

Pre 26-ročného krídelníka mal poradové číslo dvadsaťpäť v ročníku a deväťdesiatdeväť v kariére v tejto severoamerickej lige.Jeho Detroit sa rozlúčil s ikonickou Joe Louis Arenou triumfom nad New Jersey 4:1, v play-off sa nepredstaví. Domovom Red Wings bude v ďalšej sezóne Little Caesars Arena.







Kapitán tímu Henrik Zetterberg odohral svoj tisíci zápas v NHL a k víťazstvu prispel gólom a asistenciou. "Toľkokrát za zápas som počas celej kariéry nikdy nemal husiu kožu ako teraz. Bol to neuveriteľný večer," podotkol na webe nhl.com švédsky útočník, ktorý počas predzápasovej ceremónie dostal luxusné hodinky.







Sumáre NHL:

Slovenskí brankári Jaroslav Halák (New York Islanders) ani Peter Budaj (Tampa Bay) v posledný hrací deň neboli v akcii, ich tímy zvíťazili doma zhodne 4:2.Andrej Sekera si nezlepšil štatistiky pri víťazstve Edmontonu nad Vancouverom 5:2, jeho spoluhráč Connor McDavid dosiahol jubilejný stý bod v ročníku a s prehľadom ovládol produktivitu celej súťaže.V 82 dueloch nastrieľal 30 gólov a pridal 70 asistencií, z nich dve práve v poslednom stretnutí základnej časti. Stal sa ôsmym stobodovým hráčom v histórii Oilers, prvým od Douga Weighta zo sezóny 1995/1996.8. Sheahan (Nielsen, Helm), 12. TATAR (Nyquist, Zetterberg), 31. Zetterberg (Nyquist), 58. Sheahan (Nielsen, Larkin) - 42. J. Moore (Josefson, Cammalleri)Tomáš Tatar (Detroit) 16:06 min, 1+0, 3 strely, +1 bod







4. Ladd (Quine, J. Boychuk), 29. Lee (Bailey, Nelson), 34. Nelson (Pelech, Mayfield), 59. Chimera (Nelson, Leddy) - 39. B. Ryan (Dzingel), 43. Pageau (Burrows, Neil)







26. Point (Hedman, Dotchin), 33. Coburn (Namestnikov, Killorn), 59. Point (Kučerov, Straalman), 60. Hedman (Straalman, Point) - 14. Carrier (A. Nylander, Bogosian), 52. E. Kane (B. Gionta, OReilly)







20. Z. Sanford (Jaškin), 44. Sobotka (Lehterä, Pääjärvi), 45. Tarasenko (Barbašev) - 25. Beauchemin (MacKinnon, Rantanen), 36. Rantanen (E. Johnson)







23. J. van Riemsdyk (Polák), 27. J. van Riemsdyk (Gardiner) - 33. Calvert (Jenner, Carlsson), 38. J. Anderson (W. Karlsson), 60. Atkinson (Calvert, D. Savard)







14. McDonagh (Grabner), 19. Stepan (McDonagh, Zibanejad), 48. Vesey (Zibanejad) - 10. Bonino (D. Simon, Kessel), 34. Rowney







29. Weise (Couturier, MacDonald), 51. Weise (Couturier, Provorov), 53. Simmonds (Gostisbehere, Weal) - 6. B. McGinn (D. Ryan), 49. B. McGinn (Hanifin, J. Staal), 55. Aho (Faulk, Teräväinen), B. McGinn







36. MacKenzie (Sceviour), 50. Malgin (R. Smith, Bjugstad)







1. Eaves (Getzlaf), 30. Vermette (Getzlaf, Rakell), 52. N. Thompson (Montour, H. Lindholm), 61. Sh. Theodore (Rakell, Getzlaf) - 12. Doughty (Martinez, Pearson), 36. Clifford (Gravel, Dowd), 48. D. Brown (Iginla, Forbort)Marián Gáborík (LA) 12:24 min, 1 strela, +1 bod







19. Eberle (Draisaitl), 25. Eberle, 35. Caggiula (McDavid), 41. Eberle (Nugent-Hopkins, Lucic), 42. Draisaitl (McDavid) - 22. Goldobin (D. Sedin, H. Sedin), 43. Triamkin (Horvat)Andrej Sekera (Edmonton) 19:44 min, 4 strely, +1 bod