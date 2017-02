Video: Frölunda vo finále Ligy majstrov zdolala Spartu Praha

GÖTEBORG 7. februára (WebNoviny.sk) - Hráči tímu Frölunda Indians obhájili prvenstvo v hokejovej Lige majstrov (CHL) spred roka. Zverenci trénera Rogera Rönberga v utorkovom večernom finále tohtosezónnej edície LM si v domácom prostredí poradili s mužstvom českej Sparty Praha 4:3 po predĺžení. Slovensko malo v zápase zastúpenie v podobe štyroch hráčov hostí - za Spartu hrali obrancovia Juraj Mikuš a Martin Gernát a útočníci Lukáš Cingeľ a Andrej Kudrna.



O triumfe indiánov rozhodol Lasu .



Vo vypredanej hale Frölundaborg začala aktívnejšie Sparta a už v 3. min sa ujala vedenia - odrazený pokus od modrej čiary sa dostal pred Lukáša Cingeľa a slovenský útočník otvoril skóre stretnutia. Hostia sa z vedenia tešili iba niekoľko minút, pretože Brian Ihnačák putoval na trestnú lavicu a v presilovke vyrovnal Casey Wellman.



Sparta potom hrala päťminútové oslabenie, v ktorom unikla dvojica hostí a Petr Vrána upravil na 1:2. Ani v tomto prípade na seba odpoveď domácich "indiánov" nenechala dlho čakať, keď kapitán Joel Lundqvist tečoval delovku Henrika Tömmernesa od modrej čiary - 2:2.







Frölunda prvýkrát v zápase viedla od 28. min, keď sa druhým gólom v stretnutí prezentoval Američan Casey Wellman - podarilo sa mu natlačiť pred Tomáša Pöpperleho a puk poslal pod hornú žŕdku. Sparta sa v tretej tretine snažila o skoré vyrovnanie, dvakrát nepochodil Juraj Mikuš a raz Lukáš Cingeľ. Skórovať sa podarilo až v 46. min Lukášovi Klimekovi, ktorý za chrbát Johana Gustafssona usmernil puk z hokejky Jana Švrčeka.



Duel dospel až do predĺženia, ktoré netrvalo príliš dlho. Domáci sa nasťahovali do útočného pásma a Nicklas Lasu prepasíroval puk za Tomáša Pöpperleho po prieniku Matsa Rosseliho Olsena.







Obe slovenské mužstvá vypadli v šestnásťfinále



Cenu pre najužitočnejších hráčov duelu dostali Nicklas Lasu za Frölundu, na opačnej strane sa z individuálneho ocenenia mohol tešiť brankár Sparty Tomáš Pöpperle.



Najlepším strelcom súťaže sa stal v drese obhajcu prvenstva Američan Casey Wellman s ôsmimi gólmi, spolu s klubovým spoluhráčom Joelom Lundqvistom je so štrnástimi bodmi najproduktívnejší v celej Ligy majstrov. Fanúšikovia si za najužitočnejšieho hráča súťaže zvolili kapitána Frölundy Lundqvista.







Frölunda sa v doterajších troch edíciách LM prebojovala zakaždým do finále, v prvom ročníku v ňom podľahla inému švédskemu tímu Lulea HF 2:4, v drese ktorého sa pred dvoma rokmi z triumfu tešili aj dvaja slovenskí hokejisti - obranca Christián Jaroš a útočník Peter Cehlárik.



Utorkové finále bolo posledným 157. stretnutím z ponuky tretieho ročníka CHL. Hralo sa od 16. augusta 2016 a na začiatku bolo v hre 48 tímov z 13 krajín vrátane slovenských zástupcov HC Košice a HK Nitra. Obe slovenské mužstvá vypadli v šestnásťfinále play-off - Košice nestačili na švajčiarsky Fribourg-Gottéron a Nitra na české Vítkovice.



Hokejová Liga majstrov 2016/2017 - finále - Göteborg (Švéd.):



Frölunda Indians (Švéd.) - HC Sparta Praha (ČR) 4:3 po predĺžení (2:2, 1:0, 0:1 - 1:0)



- hráči Frölundy sa stali víťazmi Ligy majstrov 2016/2017



Góly: 8. C. Wellman (J. Sundström, Tömmernes), 13. J. Lundqvist (Tömmernes, Olofsson), 28. C. Wellman (Olofsson, Donovan), 62. Lasu (Rosseli Olsen, Donovan) - 3. CINGEĽ (Kalina, A. KUDRNA), 11. Vrána (J. Hlinka), 47. Klimek (Švrček, Pech)



Vylúčení: 2:3 na 2 min, navyše: 9. Forman 5+DKZ za seknutie, 13. Řepík (obaja Sparta) 10 min za narazenie zozadu, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:1, rozhodovali: Kaukokari, Fonselius (Fín.) - Kaderli, Kovacs (Švaj.), 6044 divákov



Zostavy:



Frölunda: Gustafsson - Nörstebö, Tömmernes, Donovan, Nyberg, Sigalet, J. Larsson, Dahlin - Staalberg, Lasu, Rosseli Olsen - Sundström, Figren, Grundström - C. Wellman, Carlsson, Bergenheim - J. Lundqvist, S. Hjalmarsson, Ehn - Olofsson



Sparta: Pöpperle - J. MIKUŠ, GERNÁT, Švrček, Kalina, Nedomlel, Eminger, Barinka - Řepík, Vrána, J. Hlinka - Deveaux, Klimek, Forman - Ihnačák, Pech, Kumstát - A. KUDRNA, CINGEĽ, Uher - O. Procházka