Video: Fognini v Miami vyradil Nišikoriho, semifinále si zahrá aj Nadal

MIAMI 30. marca (WebNoviny.sk) - Rafael Nadal zastavil domáceho Jacka Socka a postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP World Tour Masters 1000 Miami Open v Miami na Floride.Španiel nasadený ako piaty zvládol štvrťfinálový súboj bez straty setu 6:2, 6:3. Proti trinástke pavúka sa dopustil iba 12 nevynútených chýb, v druhom sete si poradil aj s mankom brejku a zlepšil si kariérnu bilanciu s Američanmi na 60:9. ."Myslím si, že prvý set som mal pod kontrolou. V druhom som zachraňoval situáciu z 0:2 a 15:40, ale v ďalšej hre som získal podanie späť. Tieto dva momenty zrejme súpera zlomili," zhodnotil zápas 13-násobný účastník podujatia Nadal.

Miami - dvojhra - štvrťfinále:

V semifinále sa mu postaví do cesty Fabio Fognini, prvý nenasadený hráč medzi štvoricou najlepších v Miami po desiatich rokoch. Talian si poradil s dvojkou podujatia, Japonca Keia Nišikoriho zdolal 6:4, 6:2. Bolo to jeho deviate kariérne víťazstvo nad hráčom z top 10.Postaral sa o taliansku premiéru v semifinále mužskej dvojhry na floridskom podujatí. "Prežívam krásny turnaj. Na dvorci sa cítim výborne, je to ako zo sna. Ale teraz sa už treba sústrediť na ďalší zápas," vyhlásil 29-ročný Fognini po tom, ako prvý raz v kariére zdolal Nišikoriho."Poznáme sa navzájom veľmi dobre. Párkrát ma zdolal, bude to ťažký zápas. Musím vytiahnuť svoj najlepší tenis a hrať agresívne ako dnes," uviedol Nadal pred súbojom so súperom, s ktorým má priaznivú bilanciu 7:3.Rafael Nadal (Šp.-5) – Jack Sock (USA-13) 6:2, 6:3Fabio Fognini (Tal.) – Kei Nišikori (Jap.-2) 6:4, 6:2

Zostávajúce štvrťfinálové dvojice* zhora podľa pavúkaAlexander Zverev (Nem.-16) – Nick Kyrgios (Aus.-12)Roger Federer (Švaj.-4) – Tomáš Berdych (ČR-10)