Video: Fiorentina v deväťgólovom dueli zdolala Inter, Icardi si doprial hetrik

Futbalisti Fiorentiny zvíťazili v divokom sobotňajšom stretnutí 33. kola najvyššej talianskej súťaže Serie A doma nad Interom Miláno 5:4. Domáci....

RÍM 22. apríla (WebNoviny.sk) - Futbalisti Fiorentiny zvíťazili v divokom sobotňajšom stretnutí 33. kola najvyššej talianskej súťaže Serie A doma nad Interom Miláno 5:4.



Domáci sa dostali do vedenia v 23. min po zásahu Vecina, ale ešte do prestávky hostia otočili skóre po trefách Perišiča a Icardiho. Po zmene strán sa domáci nadýchli k veľkému obratu, hoci Bernardeschi v 52. min nepremenil pokutový kop..



V rozpätí siedmich minút sa od 63. min presadili Astori, Vecino a Babacar a razom Fiorentina viedla 4:2. Navyše, v 79. min Babacar upravil na 5:2 a zdalo sa, že domáci v pohode dokráčajú k víťazstvu. V závere sa však ešte pripomenul Icardi, ktorý strelil dva góly a dosiahol hetrik.



Serie A - 33. kolo







3. Conti, 14. Freuler, 75. Caldara - 16. Destro, 64. Di Francesco







23. a 64. Vecino, 63. Astori, 70. a 79. Babacar - 29. Perišič, 34., 88. a 90.+ Icardi



1. Juventus 32 26 2 4 64:20 80



2. AS Rím 32 23 3 6 70:27 72



3. Neapol 32 21 7 4 75:33 70



4. Atalanta 33 19 6 8 56:37 63



5. Lazio Rím 32 18 7 7 54:36 61



6. AC Miláno 32 17 7 8 49:35 58



7. Inter Miláno 33 17 5 11 63:42 56



8. Fiorentina 33 15 10 8 55:45 55



9. FC Turín 32 11 12 9 60:53 45



10. Sampdoria 32 12 9 11 40:39 45



11. Udine 32 11 7 14 41:43 40



12. Chievo Verona 32 11 5 16 35:49 38



13. Cagliari 32 11 5 16 45:62 38



14. Sassuolo 32 10 5 17 40:50 35



15. Bologna 33 9 8 16 31:49 35



16. FC Janov 32 7 9 16 32:53 30



17. Empoli 32 6 8 18 20:50 26



18. Crotone 32 5 6 21 26:52 21



19. Palermo 32 3 7 22 25:67 16



20. Pescara 32 2 8 22 31:70 14