Video: Fener prehral v Krasnodare, Sparta schytala v Rostove

Futbalisti Sparty Praha prehrali vysoko 0:4 vo štvrtkovom prvom stretnutí 116-finále Európskej ligy na trávniku FK Rostov a pred budúcotýždňovou....

BRATISLAVA 16. februára (WebNoviny.sk) - Futbalisti Sparty Praha prehrali vysoko 0:4 vo štvrtkovom prvom stretnutí 1/16-finále Európskej ligy na trávniku FK Rostov a pred budúcotýždňovou odvetou sú ich vyhliadky na postup zanedbateľné. Hostí zrazil Tiémoko Konaté, ktorý za stavu 0:1 už v 32. min videl po druhej žltej karte červenú. Rostov dosiahol svoje rekordné víťazstvo na medzinárodnej scéne.



Na prahu prieniku do osemfinále druhej najprestížnejšej kontinentálnej klubovej súťaže je Olympique Lyon, ktorý si vezie presvedčivý úspech 4:1 z holandského Alkmaaru. Skóre otvoril 19-ročný ostro sledovaný talent Lucas Tousart a potom sa dvakrát presadil Alexandre Lacazette, ktorý nasúkal 13 gólov v ostatných 11 súťažných vystúpeniach. Čestný zásah holandského mužstva dosiahol z pokutového lopu Alireza Jahanbakhsh, odpovedal na to Houssem Aouar v nadstavenom čase..



Slovenský stredopoliar Ján Greguš si od 72. min zahral pri sľubnom víťazstve FC Kodaň 2:1 v Sofii nad Ludogorcom Razgrad a stihol si vykoledovať vylúčenie. Krajan László Bénes, ktorý nefiguruje v zápise o stretnutí, nemôže mať radosť z domácej prehry Borussie Mönchengladbach 0:1 s Fiorentinou. V tomto dueli gólom z priameho kopu oslávil svoje 23. narodeniny Federico Bernardeschi.



Šachtar Doneck takisto uhral cenných 1:0 vonku, a to vo Vigu proti Celte. Prekvapením je prehra Tottenhamu Hotspur 0:1 v Gente. Iný belgický klub Genk uhral remízu 2:2 na pôde Astry Giurgiu. Olympiakos Pireus sa bez gólov rozišiel s Osmanlisporom.



Podvečer FK Krasnodar zvíťazil 1:0 nad Fenerbahce Istanbul. Jediný gól stretnutia, ktoré viedli slovenskí rozhodcovia Ivan Kružliak, Martin Balko a Tomáš Somoláni, strelil už vo 4. min 25-ročný nový tvorca hry domácich Viktor Claesson. Švéd je zimnou posilou z Elfsborgu a presadil sa hlavou hneď pri prvom súťažnom dotyku s loptou vo svojom novom pôsobisku. Za hostí nehral pre žlté karty Martin Škrtel, Miroslav Stoch nie je na súpiske "Feneru" na EL.



FK Krasnodar (Rus.) - Fenerbahce Istanbul (Tur.) 1:0 (1:0)



4. Claesson, I. Kružliak - Balko, T. Somoláni (všetci SR)



Martin Škrtel pre kartový trest nefiguruje v zápise o stretnutí, Miroslav Stoch (obaja Fenerbahce) nie je na súpiske pre vyraďovaciu časť.



AZ Alkmaar (Hol.) - Olympique Lyon (Fr.) 1:4 (0:2)



68. Jahanbakhsh (z pok. kopu) - 45.+ a 57. Lacazette, 26. Tousart, 90.+ Ferri, Madden (Škót.)







Borussia Mönchengladbach (Nem.) - AC Fiorentina (Tal.) 0:1 (0:1)



44. Bernardeschi, Gil Manzano (Šp.)



László Bénés (Mönchengladbach) nefiguruje v zápise o stretnutí.



FK Rostov (Rus.) - Sparta Praha (ČR) 4:0 (3:0)



15. Mevlja, 38. Poloz, 40. Noboa, 68. Azmoun, 32. T. Konaté (Sparta) po druhej ŽK, Nijhuis (Hol.)







KAA Gent (Belg.) - Tottenham Hotspur (Angl.) 1:0 (0:0)



59. Perbet, Bastien (Fr.)



Olympiakos Pireus (Gréc.) - Osmanlispor (Tur.) 0:0



74. Bruno Viana (Pireus), Buquet (Fr.)



Celta Vigo (Šp.) - Šachtar Doneck (Ukr.) 0:1 (0:1)



27. Leščuk, Mažeika (Lit.)



Ludogorec Razgrad (Bul.) - FC Kodaň (Dán.) 1:2 (0:1) - hralo sa v Sofii



81. Keseru - 2. Anicet (vlastný), 53. Toutouh, 90.+ GREGUŠ (Kodaň) po druhej ŽK, Bebek (Chor.)



Ján Greguš (Kodaň) hral od 72. min, v 90.+ min videl po druhej žltej karte červenú.







Astra Giurgiu (Rum.) - KRC Genk (Belg.) 2:2 (1:1)



43. Budescu, 90. Seto - 25. Castagne, 83. Trossard, Moen (Nór.)