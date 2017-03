Video: Federer vyhral turnaj v Indian Wells, získal svoj 90. singlový titul

Federer najstarším "tisíckovým" šampiónom

INDIAN WELLS 20. marca (WebNoviny.sk) - Švajčiarsky tenista Roger Federer po piatich rokoch získal svoj piaty titul na turnaji ATP World Tour Masters 1000 BNP Paribas Open na tvrdom povrchu v kalifornskom Indian Wells.V nedeľňajšom finálovom derby zdolal Stana Wawrinku za 81 minút 6:4, 7:5. V prvom sete dosiahol Federer rozhodujúci brejk v desiatom geme. V druhej časti najprv preklopil z 0:2 na 3:2 a return a a neskôr sa presadil na príjme v dvanástej hre, čo uz znamenalo koniec v jeho prospech. .Tridsaťpäťročný niekdajší líder singlového renkingu Federer predtým triumfoval v areáli Tennis Garden v lokalite Coachella Valley v sezónach 2004, 2005, 2006 a 2012. V rokoch 2014 a 2015 neuspel vo finále. Zverenec Ivana Ljubičiča a Severina Lüthiho získal svoj okrúhly 90. singlový titul, premiérový na tejto úrovni od augusta 2015, keď sa radoval v americkom Cincinnati."Tento týždeň bol pre mňa opäť rozprávkový. Je to jeden z mojich obľúbených turnajov, bol som v Indian Wells už pred 17 rokmi, preto ma vlaňajšia neúčasť veľmi mrzela. Byť tu znova ako šampión je ohromujúce. Som rád, že moje telo mi dovolilo zažiť tieto krásne chvíle. Stále som len na ceste k návratu po polročnej pauze," povedalRoger Federer po svojom triumfe, cituje ho web ATP World Tour. "Bolo to veľmi rýchle v podaní môjho súpera. Stál na čiare a hral rýchly tenis z oboch strán. Bolo pre mňa náročné, aby som sa dostával do výmen. On stále mal poruke odpoveď. Mal som nejaké možnosti, s ktorými som mohol lepšie naložiť, ale nestačilo to," skonštatoval Wawrinka.

Djokovič sa odhlásil z Miami

Indian Wells - dvojhra - finále:

Bazilejský rodák Federer dosiahol svoj 25. úspech so štatútom Masters 1000. Je najstarším "tisíckovým" šampiónom od roku 2004, keď Američan Andre Agassi ako 34-ročný dobyl trofej v spomenutom Cincinnati. Federer je podľa počtu takýchto titulov tretí za Srbom Novakom Djokovičom (30) a Španielom Rafaelom Nadalom (28).Federer si pripísal svoj jubilejný 20. triumf proti 31-ročnému trojnásobnému grandslamovému šampiónovi Wawrinkovi (3.) popri troch nezdaroch. Nadviazal na tesný úspech 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3 zo semifinále januárových melbournských Australian Open, na ktorých napokon dobyl svoju 18. grandslamovú trofej, prvú od Wimbledonu 2012. Na "harde" vedie proti Wawrinkovi pozoruhodne 14:0.Federer sa s piatimi primátmi v IW dotiahol na miestnu historickú prvú priečku k Srbovi Novakovi Djokovičovi, ktorý tentoraz už v osemfinálovom 4. kole nestačil na Austrálčana Nicka Kyrgiosa a následne sa pre zranený lakeť odhlásil z Miami na Floride.Manžel bojnickej rodáčky Miroslavy Vavrinecovej Federer v podstate už má istotu práva štartu na koncosezónnom tenisovom šampionáte ATP World Tour Finals 12. - 19. novembra na tvrdom povrchu v hale O2 Arena v Londýne.Podujatie je pre osem najlepších v súťažnom ročníku, ale ak grandslamový šampión z predmetného roka figuruje pri uzávierke na 9. - 20. mieste, dostane miestenku namiesto ôsmeho hráča v bodovaní Race. Federer má v Race 2017 už 3045 bodov, vlani by mu to pri bilancovaní stačilo na 11. priečku. Samozrejme, oveľa pravdepodobnejší scenár je, že sa kvalifikuje priamo.Federer je "len" na šiestom mieste v systéme pre nasadzovanie k 20. marcu vinou vynechania druhej polovice sezóny 2016. Dával si dokopy operované koleno a dlhodobo háklivý chrbát.Roger Federer (Švaj.-9) – Stan Wawrinka (Švaj.-3) 6:4, 7:5 za 81 minút

ATP World Tour Masters 1000 - prehľad titulov:

Novak Djokovič (Srb.) 30Rafael Nadal (Šp.) 28Roger Federer (Švaj.) 25Ivan Lendl (USA) 22John McEnroe (USA) 19Jimmy Connors a Andre Agassi (USA) po 17Björn Borg (Švéd.) 15Andy Murray (V. Brit.) 14Boris Becker (Nem.) 13