Video: Federer v Miami odvrátil dva mečbaly Berdychovi, v semifinále ho vyzve Kyrgios

Obetavý výkon Berdycha

MIAMI 31. marca (WebNoviny.sk) - Švajčiarsky tenista Roger Federer a Austrálčan Nick Kyrgios tvoria druhú dvojicu pre semifinále dvojhry na tenisovom turnaji ATP World Tour Masters 1000 Miami Open v Miami na Floride.Federer nasadený ako štvrtý po takmer dvojhodinovom boji zdolal turnajovú desiatku Čecha Tomáša Berdycha 6:2, 3:6, 7:6 (6) a v súboji mladíkov si Kyrgios (12.) poradil s premožiteľom Stana Wawrinku, Nemcom Alexandrom Zverevom (16.) 6:4, 6:7 (9), 6:3.Prvú semifinálovú dvojicu už skôr utvorili Španiel Rafael Nadal a Talian Fabio Fognini.Federera nezastavil ani obetavý výkon Berdycha, ani dva mečbaly súpera v tajbrejku rozhodujúceho setu. Za stavu 4:6 mal švajčiarsky Maestro aj potrebné šťastie, lebo zverenec Gorana Ivaniševiča Berdych vyrobil nevynútenú chybu z bekhendu a vzápätí poslal forhend do siete.

Federerov rozprávkový štart sezóny

Kyrgios potreboval šesť mečbalov

Federer sériou štyroch bodov získal set aj zápas. Premenil druhý mečbal za stavu 7:6, prvý nevyužil ešte v deviatom geme pri podaní súpera. "Bol to výborný zápas, najmä na jeho konci. Tomáš sa zlepšil, ja som zasa ukázal veľké srdce a mal som aj potrebné šťastie. Som rád, že sa to takto skončilo," povedal Federer podľa webu ATP World Tour.Štatistici ATP dávajú do pozornosti, že naposledy predtým Federer úspešne odvrátil mečbaly ešte vo štvrťfinále Wimbledonu 2016, keď utiekol Čiličovi zo stavu 0:2 na sety, vtedy boli dokonca tri.Tridsaťpäťročný Švajčiar pokračuje v rozprávkovom štarte sezóny 2017. Bilanciu víťazstiev a prehier si vylepšil na 17:1, čo nezažil od svojej najlepšej éry v roku 2006. V Miami sa prebojoval do semifinále po siedmy raz a prvýkrát od roku 2011.Vo svete tenisu cenené víťazné double Indian Wells - Miami môže zopakovať po 11 rokoch. "Pamätám si, že práve v Miami som utrpel niekoľko ťažkých prehier ako napríklad s Nišikorim či práve Berdychom. Teraz sa mi to akoby vrátilo a teším sa ja," dodal Federer.Semifinálovým súperom švajčiarskeho elegána bude nevyspytateľný Nick Kyrgios, ktorý v ďalšej štvrťfinálovej trojsetovej dráme vyradil Alexandra Zvereva 6:4, 6:7 (9), 6:3.V konečnom dôsledku potreboval až 6 mečbalov, tri premárnil v tajbrejku druhého setu, ďalšie dva v deviatom geme tretieho dejstva, v ktorom napokon pri podaní Kyrgiosa aj padlo rozhodnutie. Dvadsaťjedenročný Austrálčan si v Crandon Parku v lokalite Key Biscayne zopakuje semifinálovú účasť z vlaňajška, vtedy nestačil na Japonca Nišikoriho.

Miami - dvojhra - štvrťfinále:

Roger Federer (Švaj.-4) - Tomáš Berdych (ČR-10) 6:2, 3:6, 7:6 (6)





Nick Kyrgios (Aus.-12) - Alexander Zverev (Nem.-16) 6:4, 6:7 (9), 6:3

Miami - semifinále:

Nick Kyrgios (Aus.-12) - Roger Federer (Švaj.-4)

Rafael Nadal (Šp.-5) - Fabio Fognini (Tal.)

V dosiaľ jedinom vzájomnom súboji Kyrgios nad Federerom zvíťazil, bolo to na antuke v Madride v roku 2015 - v zápase s tromi tajbrejkovými koncovkami. Mali sa stretnúť aj pred dvoma týždňami vo štvrťfinále v Indian Wells, ale Kyrgios pre náhlu zdravotnú indispozíciu (zrejme priotrávenie jedlom) na zápas nenastúpil."Kyrgios a Zverev sú dvaja mladí tenisti, ktorí keď hrajú, nie je núdza o vzrušenie. Čaká ma veľmi zaujímavý zápas," povedal Federer ešte v čase, keď nevedel, kto bude jeho súperom v semifinále.