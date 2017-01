Video: Federer na Australian Open vyhral päťsetovú bitku

Švajčiarsky tenista Roger Federer zvíťazil za 3:23 h 6:7 (4), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3 nad Japoncom Kei Nišikorim v nedeľňajšom stretnutí osemfinálového....

MELBOURNE 22. januára (WebNoviny.sk) - Švajčiarsky tenista Roger Federer zvíťazil za 3:23 h 6:7 (4), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3 nad Japoncom Kei Nišikorim v nedeľňajšom stretnutí osemfinálového 4. kola dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne.



V prvom sete sa niekdajší líder singlového renkingu ATP Federer dostal z 1:5 na 6:5 a príjem, ale nezvládol neskorší tajbrejk. Nepykal napokon za to, že nezužitkoval dva jednotlivé brejkbaly za stavu 2:2 vo štvrtom sete (následne klesol na 2:4 a už sa nevyhol rozhodujúcemu dejstvu).



V piatej časti totiž odskočil miestny šampión zo sezón 2004, 2006, 2007 a 2010 Federer na 3:0 a už nepripustil zápletku. Dvadsaťsedemročný finalista rovnako významných newyorských US Open 2014







Zverev vyzve Federera



Zverenec Ivana Ljubičiča a Severina Lüthiho Federer vynikol v Rod Laver Arene na esá 24:5 (dvojchyby 6:5) a na "winnery" 83:42. Zároveň urobil viac nevynútených chýb - 47:32. Premenil 7 z 18 brejkbalov, Nišikori 3 z 10. Švajčiar zvládol 29 zo 44 zákrokov pri sieti, Japonec 19 z 30.



Dovedna 17-násobný šampión z veľkej štvorky Federer bude vo štvrťfinále hrať s ľavorukým Nemcom Mischom Zverevom, ktorý v nedeľu v osemfinále senzačne prekonal 7:5, 5:7, 6:2, 6:4 britského prvého muža svetového rebríčka Andyho Muraryho.



Tridsapäťročný bazilejský rodák Federer, teraz po vynechaní druhej polovice sezóny 2016 až 17. v hodnotení, má proti 29-ročnému M. Zverevovi (50.) skóre 2:0, zdolal ho 7:6 (3), 6:2 na antuke v Ríme 2009 a 6:0, 6:0 na tráve v Halle 2013, v oboch prípadoch vo štvrťfinále.







Nišikori na Australian Open premiérovo neuspel v "maratóne"



Federer je vo svojom 49. štvrťfinále na Majors. V historickej štatistike počas tzv. otvorenej éry jasne vedie pred Američanom Jimmym Connorsom (41). Priamo na AO je medzi najlepšími ôsmimi po 13. raz, Švédovi Stefanovi Edbergovi sa to podarilo 10-krát.



Michaelom Changom a Dantem Bottinim trénersky vedený Nišikori sa so šiestimi štvrťfinále na GS stále delí o národnú prvú priečku s Jirim Satohom. Japonec premiérovo na tomto turnaji neuspel v "maratóne" (4:1) a jeho celkové skóre v 5-seťákoch je 15:6, Federer stúpol na 25:20.



Druhú štvrťfinálovú dvojicu v hornej polovici žrebu v nedeľu utvorili miestny šampión 2014 Stan Wawrinka zo Švajčiarska a francúzsky finalista edície 2008 Jo-Wilfried Tsonga. Osemifinálové duely v dolnej sekcii "pavúka" sú na programe v pondelok.



Roger Federer (Švaj.-17) - Kei Nišikori (Jap.-5) 6:7 (4), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3 za 3:23 h