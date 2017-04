Video: Everton neuspel na Anfielde už viac ako 17 rokov, 227. Merseyside derby vyhral FC Liverpool

V poradí 227. Merseyside derby medzi FC Liverpool a Evertonom ako úvodný sobotňajší zápas 30. kola najvyššej anglickej futbalovej súťaže vyhrali....

LIVERPOOL 1. apríla (WebNoviny.sk) - V poradí 227. Merseyside derby medzi FC Liverpool a Evertonom ako úvodný sobotňajší zápas 30. kola najvyššej anglickej futbalovej súťaže vyhrali domáci 3:1. Išlo o jubilejný 50. duel medzi liverpoolskymi rivalmi v Premier League.



Diváci aplaudovali pamiatke Morana .



Favorit rozhodol o zaslúžených troch bodoch za hodinu hry, keď za "The Reds" skórovali Sadio Mané, Philippe Coutinho (najlepší hráč na trávniku) a náhradník Divock Origi, za Everton vyrovnal na 1:1 svojím premiérovým gólom v tejto súťaži Matthew Pennington.





Jürgen Klopp je prvý tréner FC Liverpool, ktorý vyhral svoje premiérové tri ligové derby proti Evertonu. "Chlapci odovzdali všetko. Bolo to veľmi zaslúžené víťazstvo. Hrali sme dobrý futbal. Urobili sme, čo bolo treba, a získali sme tri body," citoval nemeckého trénera portál BBC.



Oba tímy sa pred zápasom museli vyrovnať so zdravotnými problémami v kádri. Domáci nemohli rátať s ofenzívnym stredopoliarom Adamom Lallanom, ktorý sa zranil vo výbere Anglicka. V zostave ho nahradil Lucas Leiva. Stredný obranca Dejan Lovren sa vrátil späť do hry po dvoch mesiacoch absencie vynútenej zranením kolena.





Hosťom vypadli dvaja hráči z obrannej formácie: pravý bek Séamus Coleman (zlomil si nohu v dueli za Írsku republiku) a argentínsky obranca Ramiro Funes Mori (zranenie kolena v zápase za svoju krajinu). Colemana nahradil v zostave Mason Holgate.



Pred výkopom nastúpené mužstvá i diváci na tribúnach približne minútu aplaudovali pamiatke Ronnieho Morana, bývalého hráča i trénera FC Liverpool, ktorý zomrel pred desiatimi dňami vo veku 83 rokov.



Gól Evertonu prišiel nečakane



Domáci sa ujali vedenia už v 8. min. Autorom gólu bol hráč, ktorý skóroval v derby aj v decembri - Sadio Mané. Brankára Joela Roblesa prekonal po peknej individuálnej akcii. Tá sa začala pár metrov za stredovým kruhom a skončila sa krížnou strelou ľavačkou k vzdialenejšej žrdi. Pre najlepšieho strelca "The Reds" to bol dvanásty presný zásah v aktuálnom ročníku Premier League. Zlou správou však je, že v druhom polčase odstúpil pre zranenie kolena.



Vyrovnanie Evertonu prišlo nečakane a nenápadne. Po rohu sa lopta odrazila pred obrancu Matthewa Penningtona, ktorý v 28. min zblízka trafil. V tomto ročníku nastúpil na svoj prvý zápas v súťaži a strelil svoj otvárací gól v Premier League a vôbec prvý v seniorskej kategórii. Je iba piatym hráčom s debutovým gólom v PL v Merseyside derby - pred ním sa to podarilo Duncanovi Fergusonovi, Johnovi Arnemu Riisemu, Raulovi Meirelesovi a Stevenovi Naismithovi.



Radosť Evertonu z vyrovnania však trvala sotva tri minúty. Brazílčan Philippe Coutinho, ktorého spolu s krajanom Robertom Firminom dopravil klub z kvalifikácie MS 2018 proti Paraguaju súkromným lietadlom, sa krásne prebil do šestnástky, kľučkou sa zbavil Penningtona a technicky obstrelil brankára. Po hodine hry už bolo 3:1, keď Coutinhovu prihrávku zužitkoval striedajúci Divock Origi.



"V prvom polčase to bolo vzrušujúce derby. Inkasovali sme rýchly gól, ale ukázali sme charakter a vrátili sme sa späť. Prehrať derby je ubíjajúce a veľa pozitívneho povedať nemôžeme," skonštatoval podľa BBC obranca Evertonu Phil Jagielka.Tréner Ronald Koeman pre Sky Sports uviedol: "Som skutočne hrdý na môj tím. Prehrali sme, ale výsledok neodráža náš výkon. Príliš ľahko sme inkasovali druhý a tretí gól."



Everton vyhral naposledy nad mestským rivalom v roku 2010 (17. októbra v lige v Goodison Parku 2:0). Modrí nezvíťazili na Anfielde už viac ako 17 rokov (od 27. septembra 1999).



Premier League - 30. kolo:







8. Mané, 31. Coutinho, 60. Origi - 28. Pennington