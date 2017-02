Video: Dvojgólový Pánik prvou hviezdou, Cehlárik s premiérou

BOSTON 12. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník v službách Chicaga Richard Pánik má za sebou jeden z najlepších zápasov tejto sezóny v NHL. V sobotu na ľade Edmontonu strelil dva góly, pridal aj asistenciu a bol kľúčovým hráčom svojho tímu pri víťazstve 5:1. Dvadsaťšesťročný krídelník pridal aj plusový bod a tri zblokované strely.



Za to sa mu ušiel honor prvej hviezdy v stretnutí, v ktorom si zahrali traja slovenskí hokejisti. Pánikov spoluhráč Marián Hossa ani obranca Edmontonu Andrej Sekera si štatistiky produktivity nevylepšili. Sekera zaujal dvoma zblokovanými strelami. .



Pánik najprv v 6. min prvej tretiny strelou bez prípravy po nabití od Nicka Schmaltza vyrovnal na priebežných 1:1. Svoj podpis mal aj na vedúcom trochu kurióznom góle Blackhawks na 2:1 z hokejky Patricka Kana v presilovej hre v polovici prvej časti hry. V závere druhej tretiny potom poslal hostí do bezpečného vedenia 4:1, keď v presilovke bekhendom dorazil puk za chrbát brankára domácich po predchádzajúcom pokuse kapitána Jonathana Toewsa.



Pánik má v tomto ročníku na konte už 14 gólov



Pánik má v ročníku 2016/2017 na konte 14 gólov a 13 asistencií, čo je výrazne najviac z celej jeho kariéry v NHL. Dosiaľ mal najlepšiu sezónu 2013/2014, keď v drese Toronta strelil 11 gólov a pridal 7 asistencií v 76 zápasoch. Teraz ich zatiaľ odohral o 19 menej. Okrem toho s 27 bodmi sa vyšvihol na druhé miesto v bodovaní Slovákov v tejto sezóne NHL, keď preskočil práve Sekeru a Tomáša Tatara z Detroitu. Na čele je 34-bodový Hossa.



Peter Cehlárik je trinástym slovenským hokejistom, ktorý v tejto sezóne zasiahol do bojov v NHL, a celkovo 84. hráčom narodeným pod Tatrami v tejto slávnej severoamerickej súťaži. Dvadsaťjedenročný rodák zo Žiliny Cehlárik nastúpil vo farbách Bostonu v sobotňajšom domácom zápase proti Vancouveru, čo bol jeho absolútny debut v prestížnej profilige. Domáci zvíťazili 4:3 a Cehlárik počas takmer 14 minút na ľade nebodoval. Na konci zápasu však pri jeho mene svietil jeden plusový bod a jeden "hit". Dlhoročný kapitán Bruins Zdeno Chára odohral 21:57 min, zblokoval dve strely a rovnako skončil s pluskou.



Cehlárik sa stal súčasťou druhého útoku Bruins na ľavom krídle s českými spoluhráčmi Davidom Krejčím na centri a kanonierom Davidom Pastrňákom napravo. Práve Pastrňák sa v 58. min postaral o víťazný gól Bostonu, bol už jeho 25. v tejto sezóne. Cehlárika s tohtosezónnou vizitkou 18 gólov a 15 asistencií v tíme AHL Providence Bruins si do prvého tímu Bostonu pred pár dňami povolal nový tréner "medveďov" Bruce Cassidy, ktorý na lavičke nahradil dlhoročného kormidelníka Clauda Juliena.



Tatar aj jeho Detroit bez bodového zisku



Bez bodového zisku v sobotu zostal Tomáš Tatar aj jeho Detroit, ktorý prehral na ľade Columbusu 1:2. Na konci zápasu pri mene slovenského útočníka svietili 3 strely a 1 mínuska. Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby nebodoval v druhom stretnutí po sebe a stále zostáva dva body od dosiahnutia magickej tisícky. Pittsburgh prehral na ľade Arizony 3:4 po predĺžení, keď necelých 22 sekúnd pred koncom rozhodol obranca Connor Murphy prvým gólom v 48. zápase sezóny.



Hráči tímu New York Rangers doma zdolali súperov z Colorada 4:2 a švédsky brankár v službách "jazdcov" Henrik Lundqvist si pripísal štvorsté víťazstvo v kariére v NHL a s 32 zákrokmi sa stal prvou hviezdou zápasu. Stal sa dvanástym brankárom, ktorému sa to podarilo, ale rýchlejšie ako práve 34-ročnému rodákovi z Aare, nikomu. Potreboval na to 727 zápasov. Zároveň je tretím gólmanom, ktorý dosiahol tento míľnik v drese jediného klubu.



Pred ním to dokázal so 691 víťazstvami historický líder Martin Brodeur (New Jersey) a tiež člen Siene slávy NHL Tony Esposito (Chicago). "Som hrdý a vďačný organizácii Rangers za to, že mi dali šancu a nebolo ich málo. Za tých 12 rokov som odchytal množstvo zápasov a mal okolo seba veľa skvelých spoluhráčov. Tento moment si dnes pekne užijem, kým sa v nedeľu opäť vrátim do práce," cituje Lundqvista portál NHL.



Boston - Vancouver 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)



14. K. Miller (Spooner, Vatrano), 20. Vatrano (Krejčí, Krug), 43. C. Miller (J. Hayes, Vatrano), 58. Pastrňák (Krejčí, McQuaid) - 5. Horvat (Hansen, Burrows), 40. Burrows (Hansen, Horvat), 55. Markus Granlund (Edler, Hutton)



Zdeno Chára odohral 21:57 min, 1 plusový bod, 2 "hity", 2 zblokované strely, Peter Cehlárik (obaja Boston) odohral 13:50 min, 1 pluska, 1 "hit"







Ottawa - New York Islanders 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)



5. Mark Stone (E. Karlsson), 25. Z. Smith (Turris, D. Phaneuf), 28. Pageau (Tom Pyatt)







Philadelphia - San Jose 2:1 po predĺžení (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)



47. Provorov (MacDonald, Voráček), 62. Simmonds - 50. Marleau (Labanc, J. Thornton)







Dallas - Carolina 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)



1. Lindell, 6. Eaves (Eakin, Jamie Benn), 7. McKenzie, 38. Eaves (Faksa, Jamie Benn), 51. Cracknell (McKenzie) - 26. S. Aho (Lindholm, J. Staal), 46. Faulk (Lindholm, J. Staal)







Nashville - Florida 4:7 (1:1, 2:4, 1:2)



10. Josi, 27. F. Forsberg (R. Ellis, Josi), 38. Arvidsson (R. Ellis), 59. Arvidsson - 5. Jágr (Yandle, Huberdeau), 26. J. Jokinen (Trocheck, R. Smith), 28. Bjugstad (Sgarbossa, Pysyk), 28. Trocheck, 30. Barkov, 43. Huberdeau (Petrovic), 60. Trocheck (J. Jokinen, R. Smith)







Edmonton - Chicago 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)



5. Maroon (McDavid) - 6. PÁNIK (Schmaltz, Seabrook), 10. P. Kane (PÁNIK, Toews), 29. T. van Riemsdyk, 39. PÁNIK (Toews, P. Kane), 56. Anisimov (P. Kane, B. Campbell)



Richard Pánik odohral 15:56 min, 4 strely, 2 góly, 1 asistencia, 1 pluska, 3 zblokované strely, Marián Hossa (obaja Chicago) odohral 14:04 min, 2 strely - Andrej Sekera (Edmonton) odohral 18:51 min, 2 strely, 2 zblokované strely, 1 mínuska







Columbus - Detroit 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)



10. Jenner (Dubinsky), 32. Atkinson (Jenner, Dubinsky) - 17. Vanek (Zetterberg, Helm)



Tomáš Tatar (Detroit) odohral 16:17 min, 3 strely, 1 "hit", 1 mínuska







Toronto - Buffalo 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)



36. Marner (Bozak, Zajcev) - 5. E. Kane (Reinhart, Eichel), 6. Reinhart (Okposo, Eichel), 19. E. Kane (Eichel, Falk)







New York Rangers - Colorado 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)



3. Klein (Skjei, Lindberg), 33. Klein (Fast, Lindberg), 46. Rick Nash (Stepan, McDonaugh), 59. K. Hayes (Grabner, J. T. Miller) - 20. Landeskog (MacKinnon, Ťutin), 24. Mitchell (Comeau, Iginla)







Winnipeg - Tampa Bay 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)



32. Trouba (Byfuglien, Wheeler) - 13. Pouint (Drouin), 18. B. Boyle (Hedman, Dotchin), 23. Palát (Point, Šustr), 60. Hedman (Palát, Paquette)







Montreal - St. Louis 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)



17. S. Weber (Pacioretty), 33. Pacioretty (Beaulieu, Pateryn) - 4. Berglund (Pietrangelo, Schwartz), 28. Perron (Lehterä, Shattenkirk), 40. Beglund (Bouwmeester, Pietrangelo), 59. Berglund (Perron, Schwartz)







Arizona - Pittsburgh 4:3 po predĺž. (0:0, 2:1, 1:2 - 1:0)



27. Rieder, 29. Hanzal (Vrbata, Ekman-Larsson), 44. Hanzal (Ekman-Larsson, Domi), 65. Murphy - 26. Archibald (Fehr, Kühnhackl), 55. Archibald, 60. Kessel (Guentzel, Letang)







Washington - Anaheim 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)



7. Oshie (M. Johansson, Nicklas Bäckström), 15. Nicklas Bäckström (Ovečkin, Oshie), 18. T. Wilson (Winnik, Beagle), 33. Winnik, 58. Sanford (Connolly, Niskanen), 60. M. Johansson (Nicklas Bäckström) - 28. Silfverberg (Cogliano, Getzlaf), 38. H. Lindholm (Getzlaf, Silfverberg), 50. Kesler (Fowler), 52. Getzlaf (Fowler, Bieksa)