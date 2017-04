Video: Durant sa vrátil víťazne, Milwaukee je späť v play-off

NEW YORK 9. apríla (WebNoiny.sk) - Po devätnásťzápasovej absencii sa do súťažného kolotoča NBA vrátil americký basketbalista Kevin Durant. Že je jeho ľavé koleno už v absolútnom poriadku, demonštroval 28-ročný krídelník Golden State hneď pri svojom prvom kontakte s loptou od 28. februára. "Zasmečovať rovno počas prvej akcie, bez ohľadu na dĺžku absencie v dianí, je dobrý pocit," glosoval Durant, ktorý dosiahol 16 bodov, 10 doskokov a 6 asistencií za 31 minút na palubovke. Warriors aj vďaka nemu zdolali New Orleans Pelicans 123:101 a natiahli svoju víťaznú šnúru už na štrnásť stretnutí.Po dvojročnej absencii sa do play-off Východnej konferencie opäť prebojovali basketbalisti Milwaukee Bucks, definitívu nadobudli sobotňajším víťazstvom vo Philadelphii 90:82. "Dobrý pocit. Celú sezónu driete pre tento moment. Toto je však len začiatok, chceme ísť vo vyraďovačke ďaleko. Nebude pre nikoho zábava čeliť nám," varuje súperov grécky líder tímu Jannis Antetokunmpo. .Portlandu chýba k postupu do play-off Západnej konferencie už iba jediný krok a nemusí preň už ani nič urobiť - stačí, keď jeho jediný konkurent Denver v najbližšom zápase prehrá. Trail Blazers si v sobotu poradili s Utahom 101:86 vďaka heroickému výkonu rozohrávača Damiana Lillarda, ktorý si 59 bodmi utvoril vlastné a zároveň aj klubové maximum. Doterajšie držal Damon Stoudemire (54 bodov) od 14. januára 2005.

Sumáre:Brooklyn – Chicago 107:106 (32:25, 19:20, 24:37, 32:24)Najviac bodov: LeVert a Dinwiddie po 19, Hollis-Jefferson 16 (12 doskokov) – J. Butler 33 (5 trojok), R. Lopez 16, Jerian Grant 15Charlotte – Boston 114:121 (28:32, 26:39, 32:21, 28:29)Najviac bodov: Batum 31, K. Walker 23, Lamb 17 – I. Thomas 32 (5 trojok), Horford 16, Crowder 15Orlando – Indiana 112:127 (38:39, 21:29, 23:31, 30:28)Najviac bodov: Ross 29 (6 trojok), Fournier 23, A. Gordon 17 – George 37, M. Turner 23 (10 doskokov), Th. Young 14Philadelphia – Milwaukee 82:90 (21:23, 27:19, 12:25, 22:23)Najviac bodov: Holmes 17 (10 doskokov), Šarič 14, Luwawu-Cabarrot 12 – Antetokunmpo 20 (10 doskokov), Monroe 17, Dellavedova 14Washington – Miami 103:106 (29:28, 23:24, 22:26, 29:28)Najviac bodov: Markieff Morris 21, Beal a Wall po 16 – Whiteside 30 (12 doskokov), T. Johnson 19, Dragič 18San Antonio – Los Angeles Clippers 87:98 (23:22, 20:30, 27:30, 17:16)Najviac bodov: K. Leonard 28 (5 trojok), Aldridge 18, P. Gasol 15 – Paul 19, Griffin 18, D. Jordan 17 (17 doskokov)Portland – Utah 101:86 (34:20, 14:22, 29:18, 24:26)Najviac bodov: Lillard 59 (9 trojok), Harkless 12 – Hayward 21, Gobert (11 doskokov) a Joe Johnson po 13Golden State – New Orleans 123:101 (23:17, 31:29, 39:22, 30:33)Najviac bodov: K. Thompson 20, Durant (10 doskokov) a McGee po 16 – Q. Cook 22, Jordan Crawford 21, Ajinca 17