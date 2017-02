Video: Durant bol nechceným hosťom, v Oklahome však žiaril

Aj tretí zápas basketbalistu Kevina Duranta vo farbách Golden State proti Oklahome bol víťazný. V sobotu sa však prvý raz od svojho letného....

NEW YORK 12. februára (WebNoviny.sk) - Aj tretí zápas basketbalistu Kevina Duranta vo farbách Golden State proti Oklahome bol víťazný. V sobotu sa však prvý raz od svojho letného odchodu z tímu Thunder po ôsmich sezónach v NBA predstavil v Chesapeake Energy Arene ako súper. Návrat bývalej hviezdy sprevádzala búrka nevôle z hľadiska počnúc rozcvičkou, pokračujúc predstavovaním mužstiev až po každý jej dotyk s loptou, čo však 28-ročného krídelníka nevykoľajilo a 34 bodmi potiahol Warriors k víťazstvu 130:114.



"Basketbal je vo všeobecnosti zábava a v takejto atmosfére obzvlášť. Ľudia v publiku boli úžasní, takých hlasných som ich ešte nepočul," komentoval Durant. Jeho dlhoročné basketbalové dvojča Russell Westbrook sa proti bývalému spoluhráčovi vytiahol 47 bodmi, 11 doskokmi a 8 asistenciami, ale vo svojom úsilí zostal príliš osamotený. Hostia sa okrem Duranta mohli spoľahnúť aj na 26-bodovú dvojicu Klay Thompson, Stephen Curry. .



Pre Westbrooka je odchod niekdajšieho parťáka uzavretá kapitola. "Nášmu vzťahu sa venuje príliš veľa zbytočnej pozornosti. Je koniec. On hrá za svoj tím, ja za môj, nechajte ho robiť si svoju robotu, ja si robím moju. To je všetko - prosté a jednoduché," odmieta prilievať olej do ohňa Westbrook, hoci vzťah medzi oboma už rozhodne nie je priateľský, čo ukázal aj zápas.



Trinásťzápasová víťazná šnúra basketbalistov Miami sa skončila v sobotu vo Philadelphii. Heat tam podľahli 76ers bez Joela Embiida 109:117. Ich séria bez prehry zostáva najdlhšou v tomto ročníku ligy. Floriďania predtým naposledy prehrali takmer pred mesiacom - 13. januára v Milwaukee.







Sumáre:



Charlotte - Los Angeles Clippers 102:107 (27:29, 24:24, 19:24, 32:30)



Najviac bodov: Batum 25, Kaminsky 20, Belinelli 17 - Jamal Crawford 22 (5 trojok), Griffin 20 (12 doskokov), A. Rivers 18



Indiana - Milwaukee 100:116 (22:29, 30:33, 22:26, 26:28)



Najviac bodov: CJ Miles 23 (6 trojok), Ellis a M. Turner po 18 - Antetokunmpo 20 (10 asistencií), Teletovič 19 (5 trojok), Brogdon a Monroe po 17



Cleveland - Denver 125:109 (28:33, 31:22, 33:23, 33:31)



Najviac bodov: Irving a L. James (12 asistencií) po 27, Love 16 - Jokič 27 (13 doskokov), G. Harris a J. Murray po 16



Philadelphia - Miami 117:109 (27:27, 27:21, 30:28, 33:33)



Najviac bodov: Šarič, Covington (5 trojok) a Noel po 19 - Dragič 30, James Johnson 26, T. Johnson 17



Oklahoma City - Golden State 114:130 (24:30, 26:43, 37:32, 27:25)



Najviac bodov: Westbrook 47 (11 doskokov), Oladipo 20, Adams 13 - Durant 34, K. Thompson (5 trojok) a Stephen Curry po 26



Dallas - Orlando 112:80 (29:23, 32:12, 23:17, 28:28)



Najviac bodov: Matthews 20, Nowitzki a Seth Curry po 14 - Biyombo 15, Fournier 14, C.J. Watson 10



Houston - Phoenix 133:102 (38:24, 39:29, 34:24, 22:25)



Najviac bodov: Harden 40 (8 trojok), Beverley 19 (10 doskokov), R. Anderson 16 - D. Booker 18, Warren 14



Utah - Boston 104:112 (23:33, 21:25, 21:19, 39:35)



Najviac bodov: Hayward 31, George Hill 22, Gobert 14 (14 doskokov) - I. Thomas 29, Olynyk 19, G. Green a Horford po 16