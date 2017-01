Video: Dudáš z HC Košice strelou zatienil hviezdy NHL a KHL

POPRAD 30. januára (WebNoviny.sk) - Najväčším lákadlom tohtoročného All-Star víkendu Tipsport ligy bola fanzóna pred zimným štadiónom a v zápase hviezd atraktívne súťaže zručností. Takmer štyritisíc divákov odchádzalo z podujatia pod Tatrami spokojných.



Jedna z najočakávanejších disciplín - tvrdosť strely prišla na rad už v prvej prestávke. Najprv pobavil priaznivcov so svojou drevenou hokejkou Jozef Stümpel, ktorý vyslal príklep s rýchlosťou necelých 133 km/h. .



Potom však napriahol minuloročný víťaz Martin Dudáš a hneď prvým pokusom pokoril tohtoročné najtvrdšie strely v All-Star zápasoch dvoch najprestížnejších líg sveta. Košickému bekovi Dudášovi namerali 167,97 km/h, zatiaľ čo Ožiganovi v KHL iba cez 159,78 a Weberovi v NHL 165,44 km/h.



"Keby som ešte korčuľoval ako oni v KHL alebo NHL, tak by ma možno aj niekto vzal do tímu," usmieval sa Martin Dudáš, ktorý mal pred rokom najtvrdšiu strelu 160,68 km/h, "Pravdupovediac, nečakal som, že to bude teraz ešte rýchlejšie. Dal som si urobiť tvrdšie hokejky, no bol som z nich aj trochu nesvoj. Nevedel som, čo mám od nich čakať, dopadlo to však dobre," priznal český obranca.



Najrýchlejším korčuliarom Sukeľ



Dudáš sa okrem najtvrdšej strely presadil aj v samotnom dueli, keď vymietol pavučinu Voldenovej bránky ukážkovou strelou zápästím. Napokon sa spolu so Šatanovým tímom tešil z víťazstva, hoci v zápase mali zverenci trénera Čadu už šesťgólové manko. "Urobili sme všetko pre víťazstvo a vyšlo to. Mali sme to premyslené, taktika bola taká, ako keď idete na ryby, najprv ich nakŕmite a potom ulovíte," v dobrej nálade dodal 29-ročný Martin Dudáš.







Jednou z ďalších súťaží zručností bola rýchlosť korčuľovania. V špeciálnej novinke triumfoval stále iba 21-ročný Matúš Sukeľ, bronzový medailista z MS do 20 rokov 2015. "Vôbec som si nevedel predstaviť, aká to môže byť rýchlosť, ale prekvapilo ma, že som bol prvý. Doteraz ma nikdy nikto nezmeral, no trénujeme to v podstate na každom jednom tréningu," hovoril Sukeľ, ktorý korčuľoval vo vymedzenom úseku ľadovej plochy rýchlosťou 44,54 km/h.



Brejčák pochválil manažéra Šatana



Desaťminútové tretiny síce neukázali pravý hokejový súboj, oku lahodiace akcie však nechýbali na jednej ani druhej strane. Najproduktívnejším hráčom zápasu sa trochu netradične stal obranca, ale v exhibičnom dueli je možné všetko.



"Tieto zápasy sa hrajú viac-menej ofenzívne a obranné úlohy idú bokom. Ja som viac útočil ako bránil a poriadne som si to užíval, veď som hral doma v Poprade. Chceli sme zápas dotiahnuť na remízu a uspieť v nájazdoch, čo sa nám aj podarilo. Manažér tichý zabijak Šarky (Miroslav Šatan - pozn.) to dobre premyslel," skonštatoval azda najspokojnejší hráč celého večera Daniel Brejčák, domáci odchovanec momentálne obliekajúci dres Žiliny, ktorý zaznamenal prvý a zrejme aj posledný hetrik v kariére.



Tak ako všetky hviezdy All-Star víkendu, aj Daniel Brejčák hodnotil akciu na spropagovanie slovenského hokeja veľmi pozitívne. "Všetko to začalo sobotňajším draftom, kde sme si spolu posedeli a porozprávali sa. Pred zápasom sme boli medzi ľuďmi, čo bolo super. Takéto akcie predávajú hokej a lákajú fanúšikov. Ja verím, že aj do budúcna budú pokračovať a že sa stále budú tešiť takému diváckemu záujmu," praje si Brejčák.