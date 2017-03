Video: Druhú etapu na Tirreno-Adriatico ovládol Thomas, tretí Sagan vyhral špurt pelotónu

POMARANCE 9. marca (WebNoviny.sk) - Britský jazdec Geraint Thomas triumfoval vo štvrtkovej 2. etape na cyklistických etapových pretekoch Tirreno-Adriatico. Tridsaťročný univerzál sa presadil na 229 km dlhej trase medzi Camaiore a Pomarance, pelotónu ušiel 5 km pred cieľom v miernom stúpaní.Ťažil aj z výkonu tímového kolegu zo Sky Vasila Kirijenku, ktorý svojím časovkárskym tempom poriadne natiahol čelnú skupinu. Thomas mal v cieli deväťsekundový náskok pred Holanďanom Tomom Dumoulinom z družstva Sunweb, špurt okresaného pelotónu o tretiu priečku vyhral slovenský dvojnásobný majster sveta Peter Sagan v drese Bora-Hansgrohe pred svojím večným rivalom z klasík Gregom van Avermaetom z BMC Racing..Krátko po štarte sa na čele pretekov utvoril šesťčlenný únik v zložení Hugo Houle (Ag2r), Davide Ballerini, Raffaello Bonusi (obaja Androni), Mirco Maestri (Bardiani), Alan Marangoni (Nippo) a Charles Planet (Novo Nordisk). Maximálne si vypracovali náskok do piatich minút, pelotón vedený najmä jazdcami BMC Racing im viac nedovolil. V druhej časti etapy sa cyklisti dostali do hornatejšieho terénu a prvé body do súťaže vrchárov získal Marangoni.Austrálsky špurtér Caleb Ewan z tímu Orica-Scott prišiel počas dňa o dôležitého kolegu Rogera Klugeho, ktorý sa necítil dobre. Po páde odstúpil aj Belgičan Jurgen van den Broeck. Úsilie "utečencov" sa skončilo 26 km pred cieľom na predposlednom stúpaní na Montecatini val di Cecina, vpredu sa ešte snažil ťahať Marangoni, ale nemal nárok. Po zjazde sa usadil na špici pelotónu bývalý majster sveta v časovke Vasil Kirijenka (Sky), nasadil vysoké tempo a niektorí jazdci začali strácať kontakt. Osem kilometrov pred páskou začalo posledné stúpanie až do cieľa s priemerným sklonom takmer 5 percent, rytmus začalo udávať družstvo Quick-Step Floors. Peter Sagan v úvode kopca zvoľnil, ale neskôr sa opäť vrátil na popredné pozície. Päť kilometrov pred koncom zaútočil Geraint Thomas (Sky), striasol troch jazdcov za sebou a výbornou sólo jazdou vybojoval víťazstvo. Sagan bol napokon tretí pred Van Avermaetom.

1. Geraint Thomas (V. Brit.) Sky 5:51:44 h, 2. Tom Dumoulin (Hol.) Sunweb, 3. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe, 4. Greg van Avermaet (Belg.) BMC Racing, 5. Francesco Gavazzi (Tal.) Androni Giocattoli-Sidermec, 6. Michal Kwiatkowski (Poľ.) Sky - všetci +9 s, ,