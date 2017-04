Video: Dopingová hriešnica Šarapovová v Stuttgarte skončila v semifinále

Mladenovicová urobila 11 dvojchýb

STUTTGART 29. apríla (WebNoviny.sk) - Francúzska tenistka Kristina Mladenovicová zvíťazila za 159 minút 3:6, 7:5, 6:4 nad ostro sledovanou ruskou držiteľkou voľnej karty Mariou Šarapovovou v stretnutí sobotňajšieho semifinále dvojhry na turnaji WTA Premier Porsche Tennis Grand Prix v nemeckom Stuttgarte.Niekdajšia jednotka juniorského tzv. kombinovaného svetového rebríčka ITF Mladenovicová sa dostala z manka setu a brejku (3:6, 0:2). Za stavu 5:5 v druhej časti odvrátila tri jednotlivé brejkbaly. V rozhodujúcom dejstve nepykala za to, že pustila Šarapovovú z 5:2 na 5:4. Presadila sa totiž na príjme v desiatom geme. .Francúzka nedoplatila na 11 dvojchýb (proti 5), na esá bola Ruska lepšia 8:4. Postupujúca premenila 4 z 8 brejbalov, zdolaná len 3 zo 16. Na loptičky to bolo tesne 100:98.Dvadsaťtriročná 19. žena hodnotenia Mladenovicová sa revanšovala tridsiatničke Šarapovovej za prehru 6:7 (5), 3:6 z 1. kola Wimbledonu 2013. V nedeľu o 15.00 h bude vo finále s domácou držiteľkou voľnej karty Laurou Siegemundovou, ktorá nečakane zdolala štvorku "pavúka" Simonu Halepovú z Rumunska (6:4, 7:5).Pre držiteľku kariérneho Grand Slamu Šarapovovú to bol štvrtý zápas po 15 mesiacoch dištancu za porušenie antidopingových pravidiel. V stredu v 1. kole prekonala taliansku finalistku newyorských US Open 2015 Robertu Vinciovú 7:5, 6:3, vo štvrtok si v osemfinálovom 2. kole poradila s ľavorukou krajankou Jekaterinou Makarovovou 7:5, 6:1.V piatok vo štvrťfinále triumfovala nad estónskou kvalifikantkou Anett Kontaveitovou 6:3, 6:4. Na tomto podujatí dosiahla Šarapovová hetrik v sezónach 2012 - 2014.

Ruska bude hrať aj v Madride a Ríme

Stuttgart - dvojhra - semifinále:

Bývalá líderka singlového renkingu Šarapovová minulý rok 26. januára 2016 prehrala vo štvrťfinále Australian Open 4:6, 1:6 s americkou odvekou rivalkou Serenou Williamsovou, odvtedy absentovala.V marci 2016 vyvstalo, že vo vzorke poskytnutej na antidopingovú kontrolu mala meldónium, ktoré s platnosťou od 1. januára predmetného roka pribudlo na zoznam zakázaných látok. Brala ho desať rokov a pri vyšetrovaní priznala, že zmenu nezaregistrovala.Od nezávislého antidopingového tribunálu Medzinárodnej tenisovej federácie dostala zákaz štartu na dva roky (samotná ITF pritom žiadala štyri roky), neskôr jej Športový arbitrážny súd (CAS) vo švajčiarskom Lausanne skrátil suspendáciu na 15 mesiacov.Šarapovová bude na základe voľnej karty hrať aj v máji v Madride a Ríme. Podľa Francúzskej tenisovej federácie (FFT) sa presne 16. mája sa dozvie, či bude mať "wild card" aj na parížsky grandslamový turnaj Roland Garros, na ktorom si vybojovala trofej v rokoch 2012 a 2014.Prostredníctvom postupu do semifinále v Stuttgarte sa okamžite dostala v prepočte približne na 260. priečku v počítačovom poradí, čo jej však nebude stačiť na prienik nad čiaru kvalifikácie RG podľa postavenia v hierarchii k 1. máju. Potrebovala na to stuttgartské finále.