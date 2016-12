Video: Do slovenských kín prichádza komédia Manžel na hodinu

Vo štvrtok do slovenských kín prichádza nová česká komédia Manžel na hodinu režiséra a scenáristu Tomáša Svobodu. Snímka je voľným pokračovaním jeho úspešného filmu Hodinový manžel z roku 2014 a sleduje ďalšie osudy štyroch kamarátov, ktorí sa pred časom rozhodli podnikať ako hodinoví manželia - Milana, Honzu, Jakuba a Kryštofa. Ústrednú štvoricu stvárnili, rovnako ako v prvom diele, Bolek Polívka, David Novotný, David Matásek a Lukáš Latinák.



Tentoraz sa však filmári venujú najmä životnému príbehu Milana, ktorý sa rozhodne požiadať o ruku doktorku Elišku v podaní Evy Holubovej. Keď to ale vyzerá, že svadbe už nič nestojí v ceste, zistí, že je stále ženatý s Kryštofovou matkou, Slovenkou Jankou, ktorú si zahrala Zdena Studenková.



Okrem toho komédia prináša i ďalšiu dejovú líniu. Honza, Jakub a Kryštof zvykli vo štvorici s Jakubovým priateľom, ktorého si zahral Vasil Fridrich, hrávať vodné pólo. Jakub však zrazu prepadne depresiám a nechce v turnajoch pokračovať. Kryštof spolu s Honzom sa preto s vidinou záchrany kamaráta rozhodnú priviesť akvabely a natrénovať s nimi vystúpenie.







Scenárista a režisér snímky Tomáš Svoboda podľa vlastných slov nechcel pokračovanie svojej prvotiny postaviť na lineárnom príbehu.



"Keď som sa rozhodol urobiť pokračovanie, premýšľal som, akým spôsobom a zistil som, že by ma asi nebavil nejaký lineárny príbeh, takže som si z tej štvorice hlavných hrdinov vybral Milana a rozprávame tentoraz jeho príbeh. Dúfam, že je to trošku rafinované. Zároveň som mal pocit, že tá profesia hodinového manžela je už akosi vyťažená, že ponúka dosť málo možností, takže sme sa vrátili späť do bazéna, kde chlapci hrávali vodné pólo," povedal Svoboda v rozhovore pre agentúru SITA.



Herecká zostava sa podľa jeho slov v porovnaní s Hodinovým manželom veľmi nezmenila. "Pribudla nám tam iba Zdena Studenková. Bolek Polívka totiž zistil, že má manželku. Ono to vyzerá tak čudne, že niekto nevie, že má manželku, ale ono sa to dá... Keď je to tridsať rokov dozadu, tak sa dá si to nepamätať. Ja mám v živote podobnú skúsenosť. Vždy čerpám pri písaní scenárov zo svojho života," zasmial sa Svoboda. Komédiu i tentoraz nakrúcali najmä v českom Nymburku. "Tatry sme z ekonomických dôvodov točili na Kokoříne kúsok za Prahou," priblížil režisér.



Manžela na hodinu má pritom Svoboda podľa vlastných slov radšej ako jeho predchodcu. "Tento film totiž vychádza omnoho viac z mojich osobných skúseností. Hodinový manžel bol zároveň môj filmový debut a na to nakrúcanie malo vplyv veľa vecí. Bol som pol roka po transplantácii obličky a necítil som sa psychicky úplne v pohode. Teraz sme sa už so všetkými aktérmi poznali, a keďže ide o môj tretí film, tak si dovolím tvrdiť, že už som sa tú profesiu za ten čas nejakým spôsobom naučil. Takže výsledok sa mi tentoraz zdá o triedu lepší," poznamenal režisér.



Zdena Studenková si nakrúcanie podľa vlastných slov užila tiež. "Celé to filmovanie som považovala za veľmi príjemné a bezproblémové. Predovšetkým sú to všetko ľudia, ktorí majú zmysel pre humor a tak to bolo aj na pľace, aj keď sme boli spolu na hoteli a bavili sme sa. Asi to bude poznať aj na tom filme, že je to taká odľahčená komédia, že je to také to naše, nie sú tam veľké dramatické scény, ale skôr také naše lokálne smiešnosti. A moja postava je taká strašne smiešna zlatokopka, ktorá kde zacíti peniaze, tam odcestuje, a keď jej to nevyjde, tak sa zase vráti a zasadne na stoličku, z ktorej pred pár dňami odišla. Vnímam to tak, že to bola veľmi príjemne strávená časť môjho leta a dúfam, že film bude aspoň taký úspešný, ako bola prvá časť," povedala v rozhovore pre agentúru SITA známa herečka.