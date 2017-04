Video: Do prístavnej hrádze na Kanárskych ostrovoch narazil trajekt, mohla za to elektrina

Trinásť pasažierov trajektu utrpelo zranenia, keď plavidlo narazilo do betónovej hrádze v prístave Puerto de la Luz na španielskych Kanárskych....





Hovorca spoločnosti Naviera Armas, ktorá vlastní trajekt, uviedol, že nehodu spôsobil v piatok neskoro večer výpadok elektrického prúdu, keď plavidlo opúšťalo prístav na ostrove Gran Canaria. Ten je zrejme najnavštevovanejším z celého súostrovia..





Záchranné služby uviedli, že piati zo zranených cestujúcich museli byť ošetrení v nemocnici. Televízne zábery zachytávali, ako trajekt čelne narazil do prístavnej hrádze a kusy betónového múru popadali na prístupovú cestu.



Tamojšia samospráva oznámila, že spustila núdzový plán na odstránenie trojkilometrovej palivovej škvrny, ktorá vznikla, keď náraz plavidla poškodil palivové hadice natiahnuté popri hrádzi. Spoločnosť dodala, že trajekt bol po nehode schopný zakotviť v doku a cestujúcim poskytli ubytovanie v hoteloch.



