Video: DeRozan má nový rekord, Westbrook s triple-double

NEW YORK 25. februára (WebNoviny.sk) - Russell Westbrook dosiahol svoje dvadsiate ôsme triple-double v tejto sezóne NBA a basketbalisti Oklahomy zdolali Los Angeles Lakers v piatkovom zápase 110:93. Líder Thunder mal v štatistikách 17 bodov, 18 doskokov, 17 asistencií a začal sa zžívať s novými spoluhráčmi zo Chicaga Tajom Gibsonom a Dougom McDermottom.



Thunder ich získali iba vo štvrtok, prišli v ten deň v noci a ani neabsolvovali piatkový strelecký tréning. "Veľmi dobre sa vyrovnali s hektickou situáciou, ako skutoční profesionáli. Nepoznajú ešte mnoho našich signálov, ale je to v poriadku. Naskočili a bojovali," pochvaľoval si Westbrook. .







Gibson pomohol k víťazstvu dvanástimi bodmi, McDermott rovnako z lavičky ôsmimi a obaja tiež doskočili po štyri lopty. Sú radi, že jeden z najvážnejších kandidátov na ocenenie MVP Westbrook je už ich spoluhráč, nie súper. "Je to teraz omnoho jednoduchšie, lebo keď sa na vás ako protivník naštvaný valí v plnej rýchlosti, je to desivé. Vtedy je lepšie pratať sa mu z cesty," konštatuje Gibson.



DeMar DeRozan aj bez svojho basketbalového dvojčaťa Kyla Lowryho (zranené zápästie) doviedol basketbalistov Toronta k víťazstvu nad Bostonom 107:97 v súboji dvoch tímov, ktoré by do konca základnej časti mali bojovať o 2. miesto vo Východnej konferencii za Clevelandom. DeRozan vytiahol kariérne maximum 43 bodov, o jeden viac než bol jeho doterajší osobný rekord. "Keď nie je na palubovke, mení to situáciu. Chápem, že pozornosť sa vtedy sústredí najmä na mňa a viem, čo vtedy treba robiť. Snažil som sa o to aj dnes večer," podotkol DeRozan na margo Lowryho absencie.



Sumáre:



Indiana - Memphis 102:92 (25:26, 36:23, 28:19, 13:24)



Najviac bodov: CJ Miles 17, Ellis 16, M. Turner 12 - T. Daniels 13, M. Gasol 12



Philadelphia - Washington 120:112 (26:28, 35:21, 34:32, 25:31)



Najviac bodov: Covington 25 (5 trojok, 11 doskokov), Šarič (11 doskokov) a Henderson po 20 - Beal 40, Wall 29 (14 assitencií), Markieff Morris 14



Atlanta - Miami 90:108 (24:25, 25:38, 17:24, 24:21)



Najviac bodov: P. Millsap 21, T. Hardaway ml. 11, Bazemore 10 - T. Johnson 23, Dragič 17, Waiters 14 (10 asistencií)



Chicago - Phoenix 128:121 po predĺžení (24:25, 28:29, 28:25, 28:29 - 20:13)



Najviac bodov: Wade 23, J. Butler 22, Mirotič 20 - D. Booker 27, Warren, Chriss a Bledsoe (10 asistencií) po 17



Milwaukee - Utah 95:109 (27:36, 19:23, 29:28, 20:22)



Najviac bodov: Antetokunmpo 33, Beasley 22 - Hayward 29, George Hill a Favors po 19



Minnesota - Dallas 97:84 (26:22, 23:18, 22:23, 26:21)



Najviac bodov: Wiggins 27, Towns 26 (18 doskokov), Rubio 13 (14 asistencií) - Seth Curry 31, H. Barnes 20



Oklahoma City - Los Angeles Lakers 110:93 (29:23, 29:28, 28:19, 24:23)



Najviac bodov: Abrines a Roberson po 19, Westbrook 17 (18 doskokov, 17 asistencií) - Russell 29, Clarkson 14, Randle 13 (11 doskokov)



Toronto - Boston 107:97 (18:29, 27:26, 29:22, 33:20)



Najviac bodov: DeRozan 43, Ibaka 15, Patterson a Joseph po 11 - I. Thomas 20, Smart a Crowder po 19



Denver - Brooklyn 129:109 (30:25, 34:28, 37:22, 28:34)



Najviac bodov: G. Harris 25, W. Chandler 24, Gallinari 20 - B. Lopez 17, Hollis-Jefferson a T. Booker po 15



Los Angeles Clippers - San Antonio 97:105 (13:18, 29:29, 31:30, 24:28)



Najviac bodov: Griffin 29, A. Rivers 23, Paul 17 - K. Leonard 21, P. Gasol (11 doskokov) a T. Parker po 17