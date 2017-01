Video: Davis žiaril a zranil sa, Rose záhadne zmizol

Anthonymu Davisovi stačilo menej než tridsať minút, aby sa 40 bodmi a 18 doskokmi postaral o víťazstvo basketbalistov New Orleans na palubovke....

NEW YORK 10. januára (WebNoviny.sk) - Anthonymu Davisovi stačilo menej než tridsať minút, aby sa 40 bodmi a 18 doskokmi postaral o víťazstvo basketbalistov New Orleans na palubovke New Yorku 110:96 v pondelňajšom zápase NBA. Duel sa preňho predčasne skončil po faule v tretej štvrtine vedúcom k zraneniu ľavého bedra.



Domáci Knicks boli myšlienkami inde, keďže pred stretnutím sa v hale Madison Square Garden vôbec neobjavil jeden z lídrov mužstva Derrick Rose a nedal o sebe ani nikomu vedieť. Podľa ESPN neskôr predstaviteľom tímu oznámil, že musel odcestovať do rodného Chicaga z rodinných dôvodov.



"V tejto chvíli nemáme dostatok relevantných informácií, takže musíme si počkať, kým sa k tomu vyjadrí sám Derrick. Zatiaľ to nebudeme komentovať, lebo chceme rešpektovať čokoľvek, čím si prechádza," vravel novinárom tréner Jeff Hornacek.



Dvadsaťosemročného Rosa, ktorý má v tejto sezóne priemery 17,3 bodu, 4,5 asistencie a 3,9 doskoku, spoluhráči naposledy videli na predpoludňajšom streleckom tréningu. "Modlím sa, aby bolo všetko v poriadku," skonštatoval Courtney Lee.







Sumáre:



New York - New Orleans 96:110 (26:29, 25:31, 15:31, 30:19)



Najviac bodov: Jennings 20, C. Anthony 18 - A. Davis 40 (18 doskokov), T. Evans 12, Hield 11



Chicago - Oklahoma City 94:109 (20:26, 26:35, 21:28, 27:20)



Najviac bodov: Wade 22, Carter-Williams 15, Jerian Grant a Felicio (11 doskokov) po 11 - Adams 22, Westbrook 21 (14 asistencií), Kanter 20 (11 doskokov)



Minnesota - Dallas 101:92 (33:19, 21:27, 23:24, 24:22)



Najviac bodov: Towns 34 (11 doskokov), Wiggins a Rubio (15 asistencií) po 13 - H. Barnes 30, Nowitzki 26 (5 trojok), Deron Williams 11