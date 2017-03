Video: Ďaloga nebude hrať na MS, Cígerovi robia vrásky na čele aj ďalší hráči

BRATISLAVA 30. marca (WebNoviny.sk) - Hokejový obranca Marek Ďaloga sa nepredstaví v drese slovenskej reprezentácie na majstrovstvách sveta 2017. Hráč Slovana Bratislava si v januárovom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy s Jekaterinburgom zlomil ruku a prišiel o záver dlhodobej časti sezóny.



Ďaloga je 54-násobný reprezentant .



V pondelok sa však zapojil do prípravy reprezentácie. Ruku zaťažoval už tri týždne, ale stále v nej nemal správnu hybnosť. Pri tréningoch na ľade cítil ešte bolesti pri nahrávkach a streľbe. Ďalogova hra je založená okrem rýchlosti aj na presných nahrávkach a streľbe. Konečné slovo mali lekári.









„Prišiel do kempu vyskúšať, či by sa dokázal pripraviť na majstrovstvá sveta. Ruka ho stále obmedzuje, bolí ho, liečba by mala trvať dlhšie. Bolo to jeho rozhodnutie, rešpektujeme ho," povedal vo videorozhovore na facebookovom profile Slovenského zväzu ľadového hokeja tréner Zdeno Cíger.







V tejto sezóne absolvoval s dvojkrížom na hrudi predvianočný turnaj vo švajčiarskom Bieli. V národnom drese štartoval na troch mládežníckych a troch seniorských (2013, 2014, 2015) svetových šampionátoch.



Problémy Čajkovského a Draveckého



Reprezentačnému kormidelníkovi robia vrásky na čele aj ďalší hráči. Vo štvrtok zo zdravotných dôvodov netrénovali obranca Michal Čajkovský a útočník Vladimír Dravecký.



K reprezentácii by sa mali už čoskoro pripojiť aj sparťania Lukáš Cingeľ, Andrej Kudrna, Martin Gernát a Juraj Mikuš či Košičania Eduard Šedivý, Marek Bartánus a Jakub Suja. Pozvánku do reprezentácie odmietol Ladislav Nagy, na šampionáte sa pre otras mozgu nepredstaví ani Christián Jaroš.



Tím sa bude do piatka pripravovať v Bratislave, na víkend dostanú hráči voľno. Po skončení prvého bloku prípravy urobia reprezentační tréneri dve nominácie, A-mužstvo odletí na budúci týždeň na dva zápasy do Dánska, olympijský výber čakajú súboje v Poľsku.