Video: Dallas prehral o štyridsaťdva bodov, tréner hromžil

NEW YORK 18. marca (WebNoviny.sk) - Najvyššie víťazstvo v tomto ročníku NBA dosiahli v piatok basketbalisti Philadelphie, ktorí rozstrieľali Dallas 116:74. Súperovi zároveň pripravili najhoršiu prehru v sezóne, ktorou dosiaľ bol novembrový výprask 90:128 v Clevelande."Takýto výkon je neospravedlniteľný. Prevýšili nás vo všetkom. Musíme sa pozrieť do zrkadla. Bola to zďaleka najhoršia prehra v ročníku z hľadiska energie, úsilia a súdržnosti," hromžil po debakli o 42 bodov tréner Rick Carlisle. Prehra opäť o čosi znížila nádeje jeho tímu na play-off, odstup Mavericks na 10. mieste Západnej konferencie za ôsmym Denverom je teraz až štyri víťazstvá..New Orleans Pelicans aj bez zraneného pivota DeMarcusa Cousinsa zdolali favorizovaný Houston presvedčivo 128:112. Hosťom v konečnom účtovaní nepomohlo ani 41 bodov, 14 doskokov a 11 asistencií lídra Jamesa Hardena."Odohral fenomenálny zápas, ale odštartovali sme letargicky. Každá lopta, každý doskok, každý protiútok bol súperov. Musíme stráviť túto prehru a pripraviť sa na ďalší zápas," povedal tréner Rockets Mike DAntoni. Hrdinom "pelikánov" bol Solomon Hill, ktorý si 30 bodmi vrátane šiestich trojok utvoril kariérne maximum.

Sumáre

J. Anderson 19, Covington 18, Holmes 17 - D. Powell 14, Barea 11, Nowitzki 10Beal 24, Jason Smith 17, Mahinmi 16 - J. Butler 28, R. Lopez 25 (12 doskokov), Mirotič 15B. Lopez 23, Foye 14, Nicholson 11 - Crowder 24 (12 doskokov), Bradley 16, Horford 14R. Jackson 20, T. Harris 14, Leuer 12 - Ibaka 17, DeRozan 14, Carroll 12Whiteside (14 doskokov) a T. Johnson po 23, Dragič 19 (10 asistencií) - Towns 31 (11 doskokov), Wiggins 26, Rubio 20S. Hill 30 (6 trojok), Davis 24 (15 doskokov), Jrue Holiday 19 - Harden 41 (14 doskokov, 11 asistencií), L. Williams 14, Harrell 13Warren 26, Ulis 19, Chriss 13 - Fournier 25, Vučevič 18 (17 doskokov), A. Gordon 17Clarkson 21, Zubac 18, N. Young 16 - Middleton 30, Antetokunmpo 26, Monroe 12