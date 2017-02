Video: Curry pálil za tri slepými, double-double LeBrona

Sumáre NBA:

NEW YORK 28. februára (WebNoviny.sk) - Warriors v súboji na palubovke Philadelphie potiahol Kevin Durant. Do zostavy Clevelandu sa po chorobe vrátil LeBron James. Toronto predĺžilo šnúru víťazstiev na štyri, Indiana zaskočila Houston. Ani najhorší kariérny výkon Stephena Curryho v streľbe za tri body nebol pre basketbalistov Golden State prekážkou na ceste za víťazstvom vo Philadelphii.Rozohrávač Warriors nemal v pondelok svoj deň, z 11 pokusov spoza oblúka mu ani jeden neprepadol cez obruč. Niečo podobné sa mu pritrafilo naposledy 4. novembra 2016, keď sa mu proti Lakers neujala žiadna z desiatich trojok.vtipkoval podľa espn.com Curry s 19 bodmi na konte. .vyzdvihol tréner kalifornského tímu Steve Kerr. Curryho zastúpil Kevin Durant, a to najmä 10 premenenými trestnými hodmi a celkovo 27 bodmi. Vlaňajší finalista rozhodol o svojom víťazstve 119:108 v tretej štvrtine úsekom 12:3.Warriors sa do zostavy vrátil po zranení ruky Durant, Clevelandu zase po chorobe LeBron James a aj on bol kľúčom k víťazstvu svojho tímu. Obhajca titulu vďaka double-double svojho lídra (24 bodov a 10 doskokov) a 25 bodom Kyrieho Irvinga zdolal Milwaukee 102:95.pochvaľoval si tréner Cavaliers Tyronn Lue.Toronto predĺžilo šnúru víťazstiev na štyri, v Madison Square Garden sa o to proti Knicks postaral DeMar DeRozan košom 1,9 sekundy pred koncom na tesných 92:91. Kanadský tím sa mohol spoľahnúť na kvalitnú obranu a bude sa musieť spoliehať aj ďalej, pretože rozohrávač Kyle Lowry potrebuje operáciu zápästia a bude mimo do konca základnej časti.Indiana zaskočila Houston na jeho palubovke, prekonala 17-bodové manko z prvého polčasu a zvíťazila 117:108.