Video: Crosbyho parádna zadovka viedla ku gólu do prázdnej bránky

Crosby má na konte 88 bodov

NEWARK 7. apríla (WebNoviny.sk) - Len nedávno predviedol hokejový umelec Sidney Crosby gól bekhendom jednou rukou a zakrátko opäť nechal svojich fanúšikov v nemom úžase.Na hladkom víťazstve Pittsburghu na ľade New Jersey (7:4) sa kapitán hostí podieľal dvoma asistenciami, pričom tá druhá spievala.V 24. min Crosby efektnou zadovkou cez šírku útočného pásma vyzval Conora Shearyho k zakončeniu a ten sa po dvadsiaty tretí raz v sezóne nemýlil. Otvorila sa totiž pred ním prázdna bránka, keďže brankár New Jersey Crey Schneider takúto koncovku akcie hostí vôbec nečakal.







Pittsburgh bude druhý v divízii

"Nejako som tušil, že by tam mohol byť. Hra sa odvíjala už hodnú chvíľu a stihol som si všimnúť, kde sa kto nachádza," vysvetlil Crosby na webe NHL svoju málovídanú asistenciu na priebežných 4:2 pre hostí.Celkovo má kapitán Penguins na konte 88 bodov za 43 gólov a 45 asistencií a v tabuľke produktivity celej súťaže je lepší ako on iba 97-bodový útočník Edmontonu Connor McDavid. Crosby však odohral o 6 zápasov menej.Pittsburgh si triumfom nad New Jersey definitívne zabezpečil druhú priečku v Metropolitnej divízii Východnej konferencie, keďže dva zápasy pred koncom základnej časti má náskok 5 bodov pred Columbusom.Zároveň to znamená, že Penguins si vybojovali výhodu domáceho ľadu v sérii 1. kola play-off práve proti Blue Jackets z Columbusu. "Je fajn mať v mysli, že v prípade potreby budeme hrať štyrikrát na domácom ľade. Treba využiť každú príležitosť, ktorá sa núka," povedal útočník Pittsburghu Nick Bonino, autor troch bodov v súboji proti Devils.Penguins v tomto súťažnom ročníku NHL zo 41 zápasov na domácom ľade v PPG Paints Arene vyhrali 31. S nulou na konte prehrali šesťkrát a v štyroch stretnutiach sa tešil ich súper po predĺžení či nájazdoch. Zostávajúce dva zápasy pred play-off odohrajú "tučniaci" u súperov v Toronte a New Yorku s Rangers.