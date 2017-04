Video: Crosby strelil dva góly za 52 sekúnd, o triumfe Ottawy rozhodol kapitán Karlsson

Dva góly Crosbyho za 52 sekúnd

Karlssonov prvý gól v play-off

Semifinále play-off NHL





hrá sa na štyri víťazstvá





Ottawa - New York Rangers 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) - stav série 1:0

NEW YORK 28. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti Pittsburghu zvíťazili 3:2 na ľade Washingtonu vo štvrtkovom prvom stretnutí semifinále play-off Východnej konferencie NHL.V úvodnom dueli atraktívnej série medzi víťazom základnej časti a obhajcom Stanleyho pohára sa strelecky presadili najväčšie hviezdy oboch tímov.Hosťujúci kapitán Sidney Crosby v úvode druhej tretiny skóroval dokonca dvakrát v rozpätí 52 sekúnd, domáci kanonierAlexander Ovečkin v závere prostrednej časti znížil na 1:2. Jeho krajan a spoluhráč Jevgenij Kuznecov v 49. min vyrovnal, ale Nick Bonino 7:24 min pred naplnením riadneho hracieho času strhol víťazstvo na stranu Penguins.Veľkou oporou hostí bol gólman Marc-André Fleury, ktorý pochytal 33 striel hráčov Capitals. Druhý zápas je znova vo Verizon Center na programe v sobotu.Erik Karlsson si prvý gól v tohtoročnom play-off "schoval" na záver prvého semifinále proti New York Rangers. Švédsky ofenzívny zadák, ktorý vo vyraďovacej fáze nazbieral do štvrtka šesť asistencií, rozhodol o triumfe Ottawy 2:1 v 56. min."Toto zdobí veľkých hráčov - zaberú v správnej chvíli. Teraz je už viac než len hviezda. Ide o skúseného hráča, ktorý sa vypracoval na osobnosť a stal sa z neho víťaz. Pre náš tím je inšpiráciou počas celej sezóny," pochvaľoval si tréner Guy Boucher na webe nhl.com. Oporou Senators bol aj brankár Craig Anderson, ktorý zneškodnil 34 pokusov.Hosťujúci Henrik Lundqvist dokonca ešte o sedem viac, ale "jazdci" sa v ofenzíve zmohli na jediný gól. "Ak chceme skórovať, na Lundqvista musíme páliť do aleluja. Dobre si uvedomujeme, že menej než štyridsať striel nestačí na úspech," podotkol Boucher na margo skvelej formy švédskeho veterána.39. Dzingel (Burrows, Turris), 56. E. Karlsson (Hoffman, Methot) - 28. McDonagh (Zuccarello, Bučnevič)







Washington - Pittsburgh 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) - stav série 0:1

39. Ovečkin (Eller, Oshie), 49. Kuznecov (Niskanen) - 21. Crosby (Guentzel, Hörnqvist), 22. Crosby (Hörnqvist, Määttä), 53. Bonino (S. Wilson, I. Cole)







, ,