Video: Crosby má 999 bodov v NHL, Laine sa blysol hetrikom

PITTSBURGH 15. februára (WebNoviny.sk) - V NHL sa hralo sedem zápasov a na ľade sa objavil iba jeden slovenský hokejista. Obranca olejárov Andrej Sekera sa tešil z triumfu svojho tímu nad Arizonou. Kapitán tučniakov Sidney Crosby stále naháňa tisícku, dvaja brankári vychytali shutout a Patrik Laine pomohol hetrikom k triumfu Jets nad Dallasom. Andrej Sekera bol jediný slovenský hokejista, ktorý zasiahol do utorkových zápasov v NHL. Skúsený obranca strávil na ľade 17:46 min, ale k triumfu Edmontonu nad Arizonou (5:2) bodovo neprispel. Kapitán Oilers Connor McDavid si vďaka dvom asistenciám poistil líderskú pozíciu v tabuľke produktivity NHL so ziskom 63 bodov (18+45).



Crosby naháňa tisícku už tri zápasy .



Sidney Crosby sa opäť o čosi priblížil k tisícbodovej hranici, ale stále mu nebolo dopriate prekonať ju. Muž s céčkom na drese Pittsburghu prispel k hladkému triumfu 4:0 nad Vancouverom jednou asistenciou, čo bol jeho 999. bod v najprestížnejšej hokejovej profilige a 61. v aktuálnej sezóne.



Kapitán víťazného tímu Kanady zo septembrového Svetového pohára v Toronte tisícku naháňa už tri zápasy. "Jeho útok nie je taký produktívny ako zvyčajne, ale šance si vytvárajú. Puky sa mu možno v ostatných zápasoch neodrážajú tak, ako by mali, ale ich ofenzívne naladenie je cítiť," povedal tréner Penguins Mike Sullivan na adresu Crosbyho a jeho formácie.







K triumfu 4:0 obhajcovi trofeje výrazne pomohol aj brankár Matt Murray 29 zákrokmi - tretím shutoutom v sezóne a štvrtým v kariére. "Ak sa len nehrnieme do ofenzívy a hráme vyvážene aj vzadu, je veľmi náročné nás zdolať," povedal Murray na webe NHL.



Marinčin na ľade chýbal



Shutout v utorok dosiahol aj John Gibson z Anaheimu, pochytal všetkých 37 pukov z hokejok hráčov Minnesoty. Ducks zvíťazili na ľade lídra Západnej konferencie 1:0. Už v 5. min rozhodol Joseph Cramarossa. Výprask 1:7 si odniesli z Toronta hráči New York Islanders.



Mladučký kanonier Maple Leafs Auston Matthews sa dvoma zásahmi dostal na 27 gólov v sezóne a brankár Frederik Anderrsen si v stom zápase kariéry v NHL takmer pripísal čisté konto. V drese víťazov obranca Martin Marinčin opäť na ľade chýbal.



"Urobili sme si potrebný náskok a Freddie nás podržal. Čím lepšie chytá brankár, tým viac si potom vpredu môžete dovoliť," skonštatoval tréner Toronta Mike Babcock.



